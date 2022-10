Pijan in brez vozniške; s travnika ukradli ovce

10.10.2022 | 14:30

Policisti PU Novo mesto so v minulem vikendu posredovali v 109. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 342 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodoval motorist, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 16 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Obravnavali so kazniva dejanja nasilja v družini, groženj, lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, kurjenja v naravnem okolju in nezakonitih prehodov državne meje. S PU Novo mesto sporočajo nekaj podrobnosti ...



PROMETNA VARNOST



Kršitelju zasegli avtomobil



Med kontrolo prometa v Mokronogu so policisti PP Trebnjevčeraj ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot. Med postopkom so ugotovili, da 38-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,36 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžili predlog.



Hudo poškodovan motorist



Včeraj okoli 12.30 so bili policisti obveščeni o padcu motorista na območju Čateža ob Savi. Policisti PP Brežice so opravili ogled in ugotovili, da je 25 letni motorist vozil iz smeri Trnja. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad motorjem, padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



KRIMINALITETA



Vlomi in tatvine



Na Vinjem vrhu je med 6. 10. In 9. 10. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel visokotlačni čistilec. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.



V Češnjicah pri Trebelnem je v noči na soboto neznanec vlomil v stanovanjsko hišo.Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.



V noči na soboto je s pašnika v okolici Semiča nekdo odpeljal tri ovce.



MEJNE ZADEVE IN TUJCI



Prijeli tihotapca in štiri Iračane



Policisti so v Dvorcah ustavili osebni avtomobil registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Voznik, državljan Turčije, je prevažal štiri državljane Iraka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga pridržali. Zasegli so mu tudi avtomobil s katerim je prevažal tujce. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Iraka še potekajo.



Nezakoniti prehodi državne meje



Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Stara vas, Čatež ob Savi, Brezje pri Veliki Dolini, Jesenice) izsledili in prijeli 37 državljanov Indije, 21 državljanov Burundija, 13 državljanov Konga, deset državljanov Pakistana, osem državljanov Rusije, štiri državljane Bangladeš, dva državljana Turčije in državljana Afganistana. Policijski postopki z njimi še niso zaključeni.

Vijugal proti Ribnici

In še informacija iz PU Ljubljana: včeraj zvečer so policisti prejeli obvestilo občana o nezanesljivi vožnji voznika na cesti od Turjaka proti Ribnici. Policisti so voznika izsledili in ustavili ter opravili postopek, kjer je bilo ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola (0,87 mg/l). Voznik je bil pridržan, zoper njega bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

