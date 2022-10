Poškodoval se je v gozdu, v bolnico s helikopterjem; poplavljena klet

11.10.2022 | 07:00

V Zalogu je klet zalila Temenica. (Simbolna slika; arhiv DL)

Včeraj ob 16.40 se je pri Oštrcu, občina Kostanjevica na Krki, pri opravljanju gozdnih del poškodoval občan. Gasilci PGE Krško so pomagali reševalcem NMP Krško pri oskrbi in prenosu poškodovanca do helikopterja SV HNMP Brnik, s katerim so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Poplavljena klet

Ob 18.16 so bili v Zalogu, občina Straža, zaradi ponikalnice Temenice poplavljeni kletni prostori poslovno stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Dolenja Straža so iz prostorov izčrpali en kubik vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLPA, izvod Regal.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2 2003.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 11:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Migolica, nizkonapetostno omrežje Sajenice.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško okolica (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Brezje, nizkonapetostno omrežje Brezje predvidoma med 9:00 in 14:00 uro.

M. K.