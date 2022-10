Pahor prejemnikom naziva Moj zdravnik: Slovenci zdravje jemljemo za eno najbolj pomembnih vrednot

11.10.2022 | 08:50

Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana - Predsednik republike Borut Pahor je včeraj sprejel prejemnike naziva Moj zdravnik 2022. Izrazil je občudovanje in hvaležnost zdravstveni stroki, da svoje poslanstvo jemljejo z zavzetostjo, resnostjo, dobroto in srčnostjo. Pahor meni, da Slovenci zdravje jemljemo za eno najbolj pomembnih vrednot in ko je ta ogrožena, se zatečemo prav k zdravnikom.

Med letošnjimi prejemniki naziva in včerajšnjimi obiskovalci predsedniške palače sta tudi novomeški diabetolog Milivoj Piletič in posavski ginekolog Aljoša Preskar.

Pahor je nagrajencem akcije čestital in dejal, da zdravniki svoje delo opravljajo sijajno in predano tudi v razmerah, ki niso dobre. Po njegovih besedah stvari, zaradi katerih bolniki dvignejo obrvi, niso problemi zdravnikov, ampak so problemi organizacije zdravstva.

Ljudje smo še posebej v času covida-19 spoznali, da brez zdravnikov ne moremo, meni Pahor. "Takrat nikomur ni bilo odveč, da smo se vam zahvalili na 100 načinov," je povedal. Zdaj, ko je s covidom-19 malo manj težav, pa se zdi, da smo se umaknili v staro cono udobja, kjer se zahtevno delo sem in tja opazi, dostikrat pa raje pospremi s kakšno kritiko kot s pohvalo, je še dodal.

Pahor je nagrajencem zaželel, naj nadaljujejo svoje delo in navdihujejo nove rodove mladih zdravnic in zdravnikov. "Zdravje jemljemo Slovenci za eno najbolj pomembnih vrednot in ko je ta ogrožena, h komu naj se zatečemo? K vam," je dejal. Predsednik želi, da imamo v zdravstvene delavce zaupanje tako v strokovnem kot v človeškem smislu.

Akcijo Moj zdravnik vsako leto organizira revija Viva. Pahor se je v nagovoru zahvalil tudi organizatorjem. "Čestitam, da se enkrat letno tudi na ta način zdravstveni stroki, zdravnikom in zdravnicam, zlasti tistim, ki jih bolniki tako občudujemo, izreče priznanje," je povedal.

Odgovorna urednica revije Viva Andreja Šalamun pa je v nagovoru nagrajencev dejala, da je akcija ljudem omogočila, da pokažejo, kakšne vrednote cenijo pri svojem zdravniku.

V imenu nagrajencev se je za sprejem zahvalil nevrolog Dejan Georgiev. "Priznanje moj zdravnik je edina nagrada zdravnikom, ki pride iz rok bolnikov. Kot taka zdravnikom pomeni veliko, saj gre za potrditev, da delamo dobro in strokovno, a hkrati srčno in s posluhom za ljudi," je povedal.

Po njegovih besedah je nagrada spodbuda in obveza za nadaljevanje dobrega strokovnega dela. Priznanje pa je tudi potrditev, da opravljanje poklica zdravnika zahteva ne samo strokovni in raziskovalni angažma, ampak tudi človeški in emocionalni pristop, " saj umetnost zdravljenja ni le uporaba medicinskega znanja, ampak tudi empatičen odnos do sočloveka".

Bralci in bolniki so letos nagradili pediatra Jakoba Zapuška, dermatologinjo Tamaro Levičnik, diabetologa Milivoja Piletiča, ginekologa Aljošo Preskarja, hematologa Sama Zvera, kardiologinjo Julijo Tepeš, onkologa Domna Ribnikarja, specialistko javnega zdravja Urško Ivanuš, zobozdravnika Boštjana Novšaka, revmatologinjo Svjetlano Drljača, nevrologa Dejana Georgieva in družinsko zdravnico Natašo Podbregar.

STA; M. K.