Nova šolska kuhinja z jedilnico v veselje otrokom in zaposlenim

11.10.2022 | 10:00

Foto: Občina Sevnica

Blanca - Od začetka šolskega leta v Osnovni šoli Blanca pripravljajo šolske obroke v novi kuhinji, ki je bila obnovljena v sklopu prve faze dogradnje in rekonstrukcije šole. Investicijska vrednost celotne dograditve je skoraj 2,4 milijona evrov in se financira iz občinskega proračuna.

Ureditvena dela kuhinje so potekala v poletnih mesecih. S prizidkom na vzhodu in delno reorganizacijo obstoječega objekta so urejeni primerni prostori za delovanje šolske kuhinje, povečani so prostori jedilnice in garderobe. V kleti so novo urejeni pralnica, shramba in prostori za hišnika. Prostori za potrebe kuhinje so razširjeni v dosedanje upravne prostore, ti pa so nadomeščeni v zgornjem nadstropju nad vhodnim delom.

Šolska kuhinja v enem dnevu pripravi tudi do 200 obrokov.

Druga faza rekonstrukcije šole, to je gradnja novega prizidka, medtem poteka skladno s terminskim planom, sporočajo s sevniške občine. Dela bodo zaključena predvidoma v spomladanskih mesecih naslednjega leta.

M. K.