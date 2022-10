FOTO: Trčil v avtobus, potniki nepoškodovani; pri sečnji mu je drevo padlo na glavo

11.10.2022 | 13:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti PU Novo mesto so v minulih 24. urah posredovali v 63. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 216 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in pet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in nezakonitih prehodov državne meje, sporočajo s PU Novo mesto.

PROMETNA VARNOST

Lažje poškodovana voznica

Včeraj okoli 11. ure se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Krškem. Policisti so ugotovili, da je zanjo odgovoren 55-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 81-letne voznice. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala, oskrbeli so jo v zdravstvenem domu. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Padla z električnim skirojem

Okoli 11.30 so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo žensko, ki se je poškodovala pri padcu s skirojem. 40-letnica je oblast nad skirojem izgubila na Kandijskem mostu, ob padcu se je lažje poškodovala.

Voznica je med vožnjo uporabljala zaščitno čelado, še dodajajo na PU.

Trčila osebni avtomobil in avtobus

Takole s(m)o z okna Radia Krka včeraj popoldne zrli na prizorišče trka med avtobusom in osebnim avtomobilom na Ljubljanski v Bršljinu. (Foto: R. K.)

Nekaj pred 14. uro sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčila voznika osebnega avtomobila in avtobusa. Po prvih ugotovitvah novomeških policistov je za nesrečo odgovoren 83-letni voznik osebnega avta, ki je v križišče zapeljal ob rdeči luči na semaforju in trčil v zadnji dela avtobusa. V nesreči je nastala premoženjska škoda, nihče izmed 42. potnikov ni bil poškodovan. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

KRIMINALITETA

Ukraden Renault megane

S parkirnega prostora na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je med 9. 10. in 10. 10. nekdo ukradel osebni avtomobil Renault megane, srebrne barve, registrskih oznak NM DC 953.

Vlomi in tatvine

V gozdu na območju Komarne vasi (PP Črnomelj) je med 7. 10. in 10. 10. nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 50 litrov goriva.

Na delovišču na Malem Slatniku je med 8. 10. in 10. 10. neznanec iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 100 litrov goriva.

V naselju Sejenice na območju PP Trebnje je nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar, bančno kartico, nakit in električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2000 evrov.

Na parkirnem prostoru na Velikem Cirniku na območju PP Sevnica je med 16. in 18. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice v predalu vzel denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 650 evrov.

OSTALE ZADEVE

Nesreča pri delu v gozdu

Nekaj pred 17. uro so bili policisti PP Krško obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Oštrca. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih sta 64-letni in 26-letni moški v gozdu podirala drevesa. Med podiranjem se je eno izmed dreves prelomilo in 64-letnemu moškemu padlo na glavo. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Nova vas pri Mokricah, Koritno) izsledili in prijeli 13 državljanov Konga, osem državljanov Afganistana, štiri državljane Kameruna, tri državljane Kube, dva državljana Rusije in državljana Burkine Faso in na območju PP Krško (Vrtača) dva državljana Indije in dva državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.