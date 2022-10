FOTO: Prenovljeno igrišče in posodobljena infrastruktura

11.10.2022 | 17:40

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Marko Vozelj

Dušan Strnad

Ivančna Gorica/Stična - V središču Stične so te dni slovesno odprli prenovljeno večnamensko športno igrišče pri kulturnem domu, namenu pa je bila predana tudi posodobljena infrastruktura med samostanom in podružnično šolo v Stični.

Zadovoljstvo nad novimi pridobitvami v kraju sta na prireditvi izrazila tako predsednik Krajevne skupnosti Stična Klemen Ceglar kot župan Dušan Strnad. Slednji je povedal, da je legendarno stiško športno igrišče prvi asfalt dobilo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in je bilo eno prvih asfaltiranih daleč naokoli. Novo urejeno igrišče poleg športnih aktivnosti služi tudi kot parkirišče ob dogodkih v kulturnem domu Stična. Investicija Občine Ivančna Gorica je zajemala ureditev odvodnjavanja, preplastitev igrišča, ureditev tribun in posodobitev športne opreme. Na novo sta ob igrišču postavljena ulični fitnes in kolesarnica. Naložba je stala nekaj manj kot 115.000 evrov.

Kot že omenjeno, so poleg igrišča v uporabo predali še posodobljeno prometna infrastruktura v središču kraja, dela so zajemala ureditev cestišča, odvodnjavanje meteornih voda, rekonstrukcijo mostu pri pokopališču in ureditev varnih pešpoti skozi center kraja. Nove pridobitve je blagoslovil stiški župnik p. Branko Petauer.

Odprtje sta, kot sporočajo z ivanške občine, spremljali tudi revijalni tekmi, in sicer so novo asfaltno podlago preizkusili najmlajši iz Košarkarskega kluba Ivančna Gorica ter nekdanji igralci rokometa iz Stične, Višnje Gore, Ivančne Gorice in Šentvida pri Stični. Za ekipo belih je nastopil župan Dušan Strnad, za modre pa podžupan Tomaž Smole. Kljub prijateljskem obračunu je bilo poleg atraktivnih potez med igralci prisotnega še kar nekaj tekmovalnega duha, še sporočajo Ivančani.

M. K.

Galerija