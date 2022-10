Ivan Molan spet za župana: Enotni in ne od danes do jutri

11.10.2022 | 14:15

Poleg župana in županskega kandidata Ivana Molana (drugi z desne) so na današnji novinarski konferenci sodelovali Patricia Čular, Dražen Levojević in Katja Čanžar. (Foto: M. L.)

Brežice - »Kontinuiteta je pomembna za razvoj, saj je ta možen le s projekti in programi za daljše obdobje,« pravi o razlogih za svojo župansko kandidaturo na letošnjih lokalnih volitvah brežiški župan Ivan Molan, ki je danes vložil kandidaturo s podpisi 640 volivk in volivcev. Drugi razlog je, kot je povedal na današnji novinarski konferenci, velika podpora, ki so mu jo izkazali. »H kandidaturi me zavezuje 640 podpisov občank in občanov različnih profilov, med temi tudi več kot 40 odstotkov svetnikov občinskega sveta zadnjega mandata iz različnih strank in list,« je dejal. Tudi v prihodnje stavi na politično sodelovanje, saj delitev na koalicijo in opozicijo v občinskem svetu izključuje nekatere svetnike in širše volivce. Vesel je, da so v vseh njegovih mandatih županovanja vse ključne odločitve v občinskem svetu sprejemali soglasno ali z veliko večino.

Kandidaturo je vložil s podpisi občanov, kot rečeno, s prvo podpisanim Draženom Levojevićem. Podpira ga SDS, podporo sta napovedala lista ROK in Društvo podeželske mladine Brežice.

Njegov tokratni slogan je Za aktivne Brežice. V tem smislu bo občina tudi v prihodnje imela participativni proračunski del in v njem posebej participativni proračun za mlade. Občina bo podpirala nevladne organizacije, ki jih je skoraj 300, in nadalje oživlja mestno jedro, to tudi skozi dogodke, kakršne že izvajajo. V pomanjkanju parkirišč bodo po Molanovih besedah zgradili parkirno hišo. Javne objekte, doslej že energetsko prenovljene, bodo oskrbovali s sončnimi elektrarnami. Tudi v prihodnje bo občina enakomerno vlagala po vsej, napoveduje Molan, ki med prihodnjimi naložbami omenja med drugim vodovod Pečice-Križe, Piroški vrh in Brezje, zagotavljanje prostora v šolah Artiče, Globoko in Brežice, obnovo mostu na Borštu, še nove kolesarske poti ter širitev obrtne cone v Dobovi in nadaljnji razvoj con Brezina v Brežicah in Slovenska vas ter gradnjo vodnega središča pri hidroelektrarni Brežice. V podporo obojemu bodo povezovali kmetijstvo in turizem S prostorsko politiko bo občina omogočila gradnjo stanovanj, zlasti za mlade, ki naj bi jih to spodbudilo k bivanju v brežiški občini. Brežiška občina mora ostati upravno središče Posavja. Regija pa mora doseči zase več finančnih koristi od donosnega poslovanja jedrske elektrarne Krško.

Podporo Ivanu Molanu so na današnji novinarski konferenci izrekli direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević, direktorica občinske uprave Patricia Čular in v. d. direktorice Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Katja Čanžar, sicer člani SDS. Kot so rekli, po desetletju in več sodelovanja z županom Molanom upravičeno izpostavljajo med drugim njegovo strpnost, preudarnost, sodelovanje, povezovanje, vključevanje najrazličnejših pobud, odprtost za nove načine dela in podpora splošnim javnim koristim za vsa področja in vse generacije občanov.

M. L.

Zvočni zapisi Ivan Molan o kandidaturi Ivan Molan o kandidaturi