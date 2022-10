Občina Kočevje prihodnje leto največ za ceste in dializni center

12.10.2022 | 08:20

OI Kočevje je zasedal na svoji zadnji seji - svetnice in svetniki z županom in direktorico občinske uprave (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Občinski svet občine Kočevje je na zadnji seji potrdil proračun za leto 2023. Ta predvideva za 23,7 milijona evrov prihodkov in ravno toliko odhodkov. Za naložbe je predvidena okoli tretjina odhodkov, od česar bodo največ sredstev namenili za vlaganja v prometno in cestno infrastrukturo ter prenovo stavbe na Roški 20, kjer urejajo dializni center.

Pri prihodkih si v občini največ denarja, nekaj manj kot 13,4 milijona evrov, obetajo iz dohodnine, davka na nepremičnine in ostalih davkov. Nekaj manj kot tri milijone pričakujejo iz nedavčnih prihodkov, kot so npr. najemnine. Nekaj več kot šest milijonov pričakujejo iz državnega proračuna, od tega okoli 750.000 evrov za projekte, financiranje z evropskim denarjem.

Na strani odhodkov načrtujejo, da bo treba največ denarja, 7,7 milijona evrov, nameniti za tekoče transferje, kot so subvencije podjetjem in zasebnikom, različnih transferji posameznikom in gospodinjstvom ter javnim zavodom. 5,5 milijona evrov bo treba nameniti za plače zaposlenih, različni prispevki ter transferji posameznikom in gospodinjstvom. Načrtujejo tudi za 6,9 milijona evrov naložb, od tega skoraj polovico za novogradnje in obnove.

Mesto Kočevje (Foto: Občina Kočevje; Jurij Pelc)

Med drugim nameravajo za prenovo stavbe na Roški 20, kjer bodo uredili dializni center, nameniti 2,1 milijona evrov. Za obnovo občinske stavbe je predvidenih 1,2 milijona evrov. V urejanje prometne in cestne infrastrukture nameravajo vložiti 2,7 milijona evrov, od tega polovico za ureditev ceste na vstopu v Kočevje ter slabo tretjino v rekonstrukcijo Kidričeve ulice.

Odplačati nameravajo za 2,1 milijona evrov dolga in najeti 750.000 evrov posojila.

Ob pripravi proračuna so po besedah župana Vladimirja Prebiliča že upoštevali predviden dvig povprečnine, ki naj bi jo po zadnjem predlogu vlade zvišali za 20 evrov na prebivalca oz. na 667 evrov.

STA; M. K.