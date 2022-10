Starejše bo vozil celo župan! Prostofer v Šmarjeških Toplicah

Predaja ključa avta iz projekta Prostofer: Matjaž Krašna in župan Marjan Hribar

Veselje zbranih, da bo tudi v občini Šmarješke Toplice zaživel projekt Prostofer. Zbrani pred avtom, ki ga bodo vozilo prostovoljci.

Stisk roke po podpisu pogodbe: Matjaž Krašna iz Avtocentra Krašna ter župan Marjan Hribar

Tudi Ivanka Zagorc bo kot prostovoljka vozila avtor Prostofer.

Štirje od 12. prostovoljcev voznikov

Šmarješke Toplice - Kot 91. slovenska občina je te dni k vseslovenskemu projektu izboljšanja trajnostne mobilnosti starejših Prostofer Zavoda Zlata mreža pristopila tudi občina Šmarješke Toplice.

Včeraj dopoldne je župan občine Marjan Hribar podpisal pogodbo o sodelovanju s škocjanskim podjetjem Avtocenter Krašna oz. njegovim predstavnikom Matjažem Krašno.

Podjetje namreč zagotavlja električno vozilo Renault ZOE, s katerim bodo vozili prostovoljci, občina pa bo skrbela za obratovalne stroške in stroške polnjenja avta, kar bo na mesec znašalo nekaj sto evrov. Električno polnilnico imajo na parkirišču pred občino.

Zaenkrat 12 prostovoljcev šoferjev

Projekt, ki obstaja že tretje leto, je predstavil direktor Zavoda Zlata mreža Miha Bogataj, zadovoljen, da ta »živi« v vse več občinah. Projekt povezuje predvsem starejše in gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, z aktivnimi vozniki - prostovoljci, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. V šmarješki občini jih je za enkrat 12.

»To je storitev od vrat do vrat, so pa naši vozniki prostovoljci dostikrat tudi spremljevalci teh starejših oseb,« pove Bogataj, ki si želi, da se nekoč v projekt Prostofer vključijo vse slovenske občine.

Prostofer v Sloveniji zdaj vključuje okrog 1.200 prostovoljnih voznikov, okrog 16 tisoč uporabnikov, letno pa opravijo okrog 20 tisoč prevozov.

Kot ugotavljajo, je teh potreb v vseh 24 zaselkih dosti. »Nihče, ki bo potreboval prevoz, ne bo ostal brez njega, ne le starejši, tudi drugi, tu ne bomo delali razlik,« je povedal prvi mož občine Marjan Hribar, ki je skupaj s še nekaj zaposlenimi iz občinske uprave med prostovoljci. Med vožnjo bodo nosili označena oblačila za poletni in zimski čas, kar pomeni, da bodo razpoznavni.

Že usposabljanje, od ponedeljka na voljo

»Tako bomo razbremenili tako starejše kot manj mobilne in njihove svojce, ki so jih dopoldne zaradi službenih obveznosti težko odpeljali do zdravnika, lekarne, trgovine, po opravkih ...,« pove Hribar in se zahvaljuje vsem partnerjem, da bo projekt zaživel.

Zavod Zlata mreža je včeraj že poskrbel za krajše usposabljanje prostovoljcev, kar pomeni, da že od včeraj zbirajo prva naročila, Prostofer pa bo začel delovati prihodnji teden.

Naročanje poteka na številki 080 1010, klicni center je na voljo občanov vsak dan od ponedeljka do petka od 8. ure do 18. ure. Priporočljivo je, da svoj prevoz rezervirajo vsaj tri dni prej.

Župan pove, da gre za bistveno izboljšanje kakovosti življenja v občini in razbremenitev starejših in njihovih svojcev.

Bogdan Krašna

»Res sem vesela, da so tudi v Šmarjeti prišli do pomoči tisti, ki nimajo prevozov, avtobusi pa vozijo redko. Že zdaj sem opravljala to delo in marsikam peljala svojo sosedo, ki sama ne zmore. Ko sem ji povedala novico o Prostoferju, je bila tako vesela, da je rekla, da bo prvega, ki jo bom kam peljal, povabila na kavo in mu dala evro,« pove Ivanka Zagorc, ena od prostovoljk.

Zadovoljen je tudi Bogdan Krašna, direktor Avtocentra Krašna iz Škocjana, ki v projektu Prostofer prispeva avto. Pa ne prvič. Njihov avto prostovoljci vozijo že v Škocjanu in Šentjerneju. »Imamo posluh za starejše in nemočne ljudi, ki se bodo z našim vozilom lahko prepeljali s točke A na točko B,« je povedal.

