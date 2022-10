S ceste v jarek; na AC gorelo vlečno vozilo

12.10.2022 | 07:00

Sinočnje dogajanje na AC med priključkoma Bič in Trebnje-zahod je zabeležil član skupine FB PKD.

Sinoči ob 19.50 je v naselju Gornji Lenart, občina Brežice, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča v obcestni jarek. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, izvlekli vozilo iz jarka, nudili pomoč vlečni službi, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in počistili cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Gorelo vlečno vozilo

Ob 20.16 je na avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje-zahod v smeri Obrežja, občina Trebnje, gorelo vlečno vozilo pri tovornem vozilu. Z gašenjem sta pričela voznik in sopotnik, dokončno pa so požar pogasili gasilci PGD Trebnje in z lovilnimi posodami prestregli iztekle motorne tekočine. Za sanacijo posledice požara so poskrbeli dežurni delavci Dars-a.

Motena oskrba z vodo

Komunala Brežice, obvešča uporabnike pitne vode iz ulice Ob stadionu, Obrtne, Finžgarjeve, Šubičeve, Trubarjeve in Cvetlične ulice v Brežicah, da bo danes in jutri med 8.00 in 14:00 uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽIČ VRH na izvodu SKS POD DV;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENOVEC 2 na izvodu HIŠNA ŠTEVILKA 12;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu RODINE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK;

- od 11.00 do 11.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI LJUBNU, TP MRAŠEVO, VEL. PODLJUBEN, TP MALI PODLJUBEN;

- od 12.00 do 12.45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠČA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI RATEŽU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Breg, nizkonapetostno omrežje – Zevnikar predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.