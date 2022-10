V gostilni so se stepli

12.10.2022 | 13:30

Sinoči nekaj po 23. uri so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer je izbruhnil pretep. Na mestu samem so ugotovili identiteto šestih oseb, udeleženih v pretepu, policisti pa nadaljujejo preiskavo in bodo na podlagi ugotovitev kršiteljem izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Z dvorišča delavnice na Biču je v minuli noči neznanec ukradel kombi Renault master bele barve, registrskih oznak NM FN-527. V vozilu so bili kontaktni ključi in orodje.

Z delovišča v Novem mestu je med 10. 10. in 11. 10. nekdo ukradel okoli 60 metrov električnih vodnikov.

V noči na torek so v Šentjerneju neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor in odnesli 171 palet.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Orešje na Bizeljskem, Dvorce, Jesenice in Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 61 državljanov Burundija, 24 državljanov Indije, 11 državljanov Afganistana, pet državljanov Pakistana, pet državljanov Sirije, štiri državljane Gane, tri državljane Iraka, državljana Sudana in državljana Bangladeša. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti PU Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 63. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 211 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Šentjerneju zasegli avtomobil kršitelju cestnoprometnih predpisov. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje, danes sporočajo iz Policijske uprave.

