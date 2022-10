Afera Fotopub: Trije osumljenci, dve ovadbi, devet oškodovancev

12.10.2022 | 14:10

Dušan Smodej (Foto: arhiv DL; I. V.)

Martin Rupnik na današnji novinarski konferenci

Policisti so več tednov preiskovaliu očitke o domnevnem spolnem predatorstvu v društvu Fotopub, za katerim naj bi stal 28-letni Novomeščan Dušan Smodej. Zdaj je policijska preiskava zaključena.

Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Martin Rupnik je danes predstavil, kaj je doslej odkrila policija.

Povedal je, da so zaključili zahtevno preiskavo vseh kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Preiskava je potekala od 20. avgusta. Poleg kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so zaznali še druga kazniva dejanja. »Gre za skupno 12 kaznivih dejanj, v katerih je bilo ugotovljenih 9 oškodovancev, odkrite pa 3 osumljene osebe.«

Med potekom preiskave so opravili preko 80 razgovorov, z nekaterimi tudi

večkrat, pregledali preko pet tisoč objav in zapisov na spletu. Sodelovali so tudi s tujimi varnostnimi organi.

''Z veliko verjetnostjo lahko zapišemo, da je prvi osumljeni Dušan Smodej, drugi pa pokojni slikar Roman Uranjek.'' Svet24

TRIJE OSUMLJENCI, DVA OVADENA

Policisti so na tožilstvo že podali kazensko ovadbo za prvega osumljenca, in sicer za štiri kazniva dejanja. Gre za »dve kaznivi dejanji spolnega nasilja, kaznivo dejanje omogočanje uživanja prepovedanih drog ter kaznivo dejanje hudih telesnih poškodb, oškodovani pa sta bili dve osebi,« je razložil Rupnik. Zoper istega osumljenca so preiskovali še kaznivi dejanji spolne nedotakljivosti in izsiljevanja, ampak se sumi niso potrdili, zato so na tožilstvo podali poročilo.

Preiskovali so tudi »drugo znano osumljeno osebo«. V obeh primerih je šlo za kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost, eno dejanje pa je bilo storjeno pred več kot 35. leti. Kazenski pregon zoper osumljenca ni bil več dopusten, zato so kriminalisti na tožilstvo podali le poročilo.

Zoper tretjega osumljenca so preiskovali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, tatvine in grožnje ter na koncu podali kazensko ovadbo.

Rupnik je za zaključek pojasnil še, da v povezavi s primerom poteka tudi intenzivna preiskava s področja gospodarske kriminalitete, in sicer v zvezi z nenamensko rabo javnih sredstev. Ta preiskava je še v teku, zato več informacij ne morejo razkrivati.

NA POTEZI TOŽILSTVO; VSI NA PROSTOSTI

Kar zadeva zgoraj navedena kazniva dejanja, je pojasnil, da je predkazenski postopek na policiji zaključen, nadaljnji postopek pa je zdaj v rokah tožilstva. Vse morebitne druge žrtve je še pozval, da lahko kazniva dejanja še vedno prijavijo, policija pa jih bo z vso resnostjo obravnavala. Osumljenci so sicer na prostosti, saj v tem primeru niso bili izpolnjeni pridržalno-priporni razlogi.

M. K.