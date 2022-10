Igor Pate pri ministrici Šinko

12.10.2022 | 18:40

Igor Pate je Sloveniji priboril prvo odličje na svetovnih prvenstvih v oranju, bronasto. (fotografiji današnjega sprejema: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Ljubljana - Kmetijska ministrica Irena Šinko je danes sprejela delegacijo, ki je Slovenijo septembra na Irskem zastopala na svetovnem prvenstvu v oranju in zabeležila zelo dobre rezultate. Ministrica je izpostavila trud, ki so ga tekmovalci vložili v to tekmovalno kmetijsko panogo, in pozdravila osvojeno medaljo, so sporočili z ministrstva.

Svetovno prvenstvo v oranju je na Irskem potekalo med 20. in 22. septembrom, Slovenijo pa sta zastopala Igor Pate v kategoriji obračalni plugi in Anton Filak v kategoriji plugi krajniki. Pate je z obračalnim plugom zasedel skupno tretje mesto, Filak pa s plugom krajnikom 15. V obeh kategorijah sta se sicer zmage veselila orača z Irske.

"Vse od svetovnega prvenstva v oranju, ki smo ga v Sloveniji priredili leta 2009, je bilo v to tekmovalno kmetijsko panogo vloženega veliko truda. Večkrat so bili slovenski predstavniki blizu medalje, vendar se jim sreča ni nasmehnila. Pomembno je, da niste obupali, ampak v svoj razvoj vložili še več truda. Ta je bil poplačan z osvojeno medaljo, na kar sem zelo ponosna. Verjamem, da je to za vas dodatna motivacija in naboj, da boste stremeli k najboljšim rezultatom," je dejala ministrica Šinko.

Kot člani delegacije so Slovenijo na svetovnem prvenstvu zastopali tudi Igor Hrovatič (sodnik in vodja delegacije), Marjan Kardinar (predstavnik Slovenije v Svetovni organizaciji Oračev), Boštjan Bobnar (pomočnik), Tone Hrovat (Center Biotehnike in turizma Grm Novo mesto) in Jožef Školč (glavni tajnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije).

Jutri Igorju Patetu, doma iz Dolenjega Kamenja, sprejem pripravljajo tudi na novomeški občini.

M. K.