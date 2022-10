Intenziven napad podlubnikov na smreke tudi v naseljih

13.10.2022 | 09:10

Ljubljana - Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opozarja na intenziven napad podlubnikov na smreke izven gozda, tudi v naseljih. Kot so pojasnili, gre za posledico izjemno toplega in sušnega vremena v letošnjem letu v precejšnjem delu države. Lastnike pozivajo, naj drevesa opazujejo in v primeru napada podlubnikov izvedejo sečnjo.

Kot so pojasnili na inšpektoratu, se podlubniki razvijajo v najvitalnejših organih drevesa, v območju, kjer ima drevo prevodni sistem za transport vode, hranilnih snovi ter produktov fotosinteze. "Podlubniki z vrtanjem rovov pod lubjem preglodajo transportne poti vode in hranil v gostiteljskem drevesu, s čimer ogrožajo prehranjevanje svojega gostitelja, ki posledično odmre," so zapisali v sporočilu za javnost.

Podlubniki najbolj ogrožajo smreko od aprila do konca oktobra, saj za svojo aktivnost potrebujejo temperature nad 12 stopinj Celzija, so dodali.

Najpogostejša predstavnika podlubnikov, s katerima imamo na smrekah v slovenskih gozdovih in na smrekah izven gozdov največ težav in povzročata daleč največje škode, sta knaver ali osmerozobi smrekov lubadar in šesterozobi smrekov lubadar.

Znaki napada podlubnikov na drevesa smreke so po pojasnilih inšpektorata osutost krošnje, na lubju debel so vidne vhodne odprtine podlubnika, na lubju koreničnika je vidna črvina, v končni fazi lubje z debla odpade.

"Ker podlubniki pri širjenju lahko brez težav preletijo velike razdalje (tudi več kot 10 kilometrov), je pomembno izvajanje preventivnih in zatiralnih del za preprečevanje širjenja podlubnikov tudi izven gozda," so izpostavili.

Zavod za gozdove Slovenije in gozdarska inšpekcija pozivata vse lastnike dreves smreke izven gozda, da redno opazujejo svoja drevesa in v primeru kateregakoli znaka napada podlubnikov na smreki takoj izvedejo sanitarno sečnjo in ukrepe za uničenje zalege podlubnikov.

Pri izvajanju sanitarne sečnje je, kot so dodali, potrebna izjemna pazljivost, tako zaradi možnosti poškodb pri delu kot zaradi možnosti ogrožanja zdravja in življenja ljudi ter možnosti poškodb objektov in ostalega premoženja ljudi. Posek drevja v urbanem okolju je še posebej zahtevno in nevarno opravilo, zato ga je potrebno zaupati usposobljenim in preverjenim izvajalcem, so še zapisali.

Nadzor nad podlubniki v naseljih izvaja gozdarska inšpekcija. Lastnikom, pri katerih bodo ugotovili napad podlubnikov na drevesih iglavcev na njihovi posesti, bodo v upravnem postopku izdali odločbo za posek napadenih dreves.

STA; M. K.