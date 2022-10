Smrt je del življenja - od lani v Novem mestu mobilna paliativna enota

13.10.2022 | 10:00

Zbrani na okrogli mizi so si enotni: v bolezni in smrti nihče ne sme ostati sam in nebogljen, ne umirajoči ne svojci.

V stari interni bolnišnici bodo prihodnje leto uredili negovalno bolnišnico.

Petra Gornik dr. med.

Jani Kramar iz Slovenskega društva Hospic

Ljiljana Leskovic

Milena Kramar Zupan

Novo mesto - Smrt in umiranje sta še vedno tabu tema v naši družbi. Neozdravljivo bolni so žal preveč prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti ter iznajdljivosti svojcev. Pogosto jih stroka premalo podpira, ni možnosti za celostno obravnavo takih bolnikov.

Da se to kaj popravi, bo gotovo doprinesel projekt Integrirana mreža paliativne oskrbe in nevladnih organizacij 2022-2023, sofinanciran z državnim in evropskim denarjem, katerega nosilec je Splošna bolnišnica Novo mesto ob sodelovanju s partnerji: Slovenskim društvom Hospic, Območnim združenjem RK Novo mesto, Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, ter Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o.

Na Dolenjskem se torej vzpostavlja projekt integrirane mreže paliativne oskrbe, pri katerem se povezujejo stroka, torej bolnišnica, in nevladne organizacije. Namreč, umirajoči ne potrebujejo zgolj lajšanja telesnih bolečin, za kar poskrbi zdravstvo, ampak tudi duhovno, psihološko in socialno oskrbo, za kar poskrbijo nevladniki, ki so v podporo tudi svojcem. Vsak na svoj način. Gre torej za celovito oskrbo bolnika.

Paliativna oskrba temeljna človekova pravica

Paliativna oskrba je ena od temeljnih človekovih pravic, zato bi morali imeti do dostop vsi neozdravljivo bolni. Paliativna oskrba pomeni, da v trenutku, ko bolezen napreduje in se smrt približuje, bolniki niso sami in osamljeni, da vedo, da bo zanje dobro poskrbljeno, da ne bodo trpeli in umirali v bolečinah. Ravno tako bo poskrbljeno za bližnje, ki jih bodo zapustili.

O vseh teh vidikih so na regijskem posvetu v Šentjerneju po pozdravnem nagovoru župana Jožeta Simončiča spregovorili: v.d. strokovni direktor SB NM Boštjan Kersnič, dr. med., specialist nefrologije, Petra Gornik, dr. med, spec. splošne kirurgije, Maja Janežič, mag. vzgoje in menedž. v zdravstvu, direktor RC Novo mesto Franci Bratkovič, Barbara Ozimek iz OZ RK Novo mesto, Jani Kramar iz Slovenskega društva Hospic, Območnega odbora Dolenjska, Posavje in Bela krajina, Ljiljana Leskovic iz novomeške Fakultete za zdravstvene vede, župan občine Škocjan Jože Kapler, župan občine Mirna Dušan Skerbiš, župan občine Šentjernej Jože Simončič, Mateja Jerič, podsekretarka za zdravstvo, socialno varstvo in varstvo starejših na Mestni občini Novo mesto, itd.

Mobilni paliativni tim ter prihodnje leto negovalna bolnišnica

Direktorica SB NM doc. dr. Milena Kramar Zupan je poudarila pomen vzpostavitve in delovanja Mobilnega paliativnega tima v bolnišnici, ki od lani nudi podporo paliativnim bolnikom na domu, ravno tako bližnjim in sicer na področju JV Slovenije.

Kramar Zupanova pove, naj bi bila prihodnje leto v stari interni bolnišnici urejena negovalna bolnišnica s 70 posteljami, od katerih bi bilo pet do deset postelj namenjenih »čisti paliativi«.

»Tudi negovalna bolnišnica bo pomembno naslavljala problem paliative in neozdravljivo bolnih, vse skupaj pa pomeni neko celovito nudenje oskrbe te tabuizirane populacije. Enkrat bomo vsi na tem, saj je smrt del življenja. Sama pogosto rečem: živimo v razviti potrošniški družbi, kako dejansko razvita in humana je, pa bomo pokazali ravno na tem segmentu – koliko nam je mar za umirajoče, kako se soočamo s stigmo smrti, ipd.,« pove Kramar Zupanova.

Več o temi v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija