Odbojkarji Krke še v Pokalu nadigrali Kostanjevico; v osmini finala tudi Žužemberčani

13.10.2022 | 08:25

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Odbojkarji novomeške Krke so v tekmi 4. kroga Pokala Slovenije v domači športni dvorani Marof gostili ATHOS Kostanjevico in prepričljivo slavili s 3:0 (12, 8, 22) ter si tako prislužili napredovanje v osmino finala. Krkaše že v soboto čaka naslednja tekma. V tretjem krogu državnega prvenstva bodo gostovali v Žužemberku.

V pokalni tekmi so sinoči slavili tudi igralci Keko Opreme Žužemberk, ki so prav tako s 3:0 premagali Lubnik. To pomeni, da bo njihov naslednji tekmec ACH Volley Ljubljana. Sinočnja zmaga je, kot so prepričani v žužemberškem taboru, tudi dobra popotnica za sobotni obračun z MOK Krka Novo mesto, ki se bo, kot omenjeno, odvil v soboto v dvorani v Žužemberku.

PREPRIČLJIVA ZMAGA V MAROFU

Tekmo so sinoči odločno odprli Novomeščani in z učinkovito igro v napadu hitro pobegnili na prednost z 8:2. S polminutnim odmorom je reagiral gostujoči trener Starič, a želenega učinka ni bilo. Krkaši so z dobrimi začetnimi udarci gostom povzročali nemalo težav in prednost je rasla. Pri vodstvu Krke z 20:11 je bilo že jasno, da bo niz pripadel gostiteljem. Domači trener Rojc je priložnost za igro ponudil mladim upom in na parket so stopili Kožar, Hvala in Jakše. Skromno predstavo prvega niza so sklenili kar gostujoči odbojkarji sami in sicer z napako na servisu za končnih 25:12 v korist Krke.

V drugem nizu se je odvila podobna zgodba. Krka je nadaljevala z zanesljivo igro, gosti iz Kostanjevice pa so imeli preveč težav na sprejemu in posledično niso uspeli razviti igre v napadu. Medli poskusi so večkrat končali v bloku domačinov, kjer se je izkazal predvsem Lindič. Na dober servis Hafnerja je Krka pobegnila na visokih 18:4. Končnih 25:8 je postavil Hvala.

V tretjem nizu je trener Krke na klopi pustil Kosmino, Lindiča in Hafnerja, priložnost pa so dobili Hvala, Kožar in Erpič. Kostanjevičani so tokrat zaigrali bolje. Izboljšali so svoj začetni udarec, z borbeno igro v polju pa so lažje držali korak s Krko. Gostujoči podajalec je Pucelj je uspel razigrati svoje napdalce, v ospredje je stopil M. Štefanič. Navkljub boljšemu odporu gostov pa so potek igre ves čas nadzirali Novomeščani. Razpoloženi so bili predvsem Lavrič, Hvala in Pušnik. Slednji je v končnici lastnoročno posrkbel za zmago, saj je dosegel zadnje tri točke za končnih 25:22.

S to zmago je Krka napredovala v osmino finala pokalnega tekmovanja, ki bo na sporedu predvidoma 26. oktobra. Krko pa naslednja tekma čaka že v soboto. V tretjem krogu državnega prvenstva bodo gostovali v Žužemberku, tekma bo ob 19. uri.

S. V.; M. K.

