Nov način skladiščenja blaga - najem skladiščnih storitev

13.10.2022 | 09:30

David Benedik

Ob uspešni rasti podjetja se slej ko prej pojavi potreba po intenzivnejšem skladiščenju in po večjih skladiščnih kapacitetah. Rast pa za sabo potegne tudi potrebo po shranjevanju vedno večjih zalog. Podjetniki se tako znajdejo pred dilemo - ali naj se odločijo za nakup svojih skladiščnih kapacitet, ali pa posežejo po možnosti najema skladiščnih storitev. Pri tem je potrebno omeniti, da ima vsaka izmed omenjenih možnosti svoje prednosti in slabosti.

»Za večino podjetij je ceneje najemati storitev skladiščenja, kot pa imeti najeto lastno skladišče. Kalkulacije so pokazale, da se podjetjem ne splača imeti lastnih skladiščnih kapacitet, dokler zaloga ne preseže 500 paletnih mest ob visoki fluktuaciji,« pove David Benedik, direktor StoringCarga.

Seveda je odločitev odvisna od mnogih dejavnikov in okoliščin, nanjo pa vplivajo tudi cilji podjetja. Raziskave kažejo, da ima najem skladiščnih prostorov več prednosti kot nakup ali izgradnja novega skladišča. Najem namreč ponuja prilagodljivost, hkrati pa se delež odgovornosti, ki bi sicer bremenile podjetje, prenese na ponudnika skladiščnih storitev. Podjetju to olajša poslovanje in mu omogoča, da se v prvi vrsti ukvarja z razvojem in širjenjem.

V zadnjem desetletju so se podjetniki ob vedno večjem primanjkljaju skladiščnih kapacitet vseh prednosti najema začeli tudi zavedati. Ekonomisti in finančni raziskovalci ocenjujejo, da se danes približno 76 odstotkov podjetij raje odloči za najem kot pa nakup ali izgradnjo novih skladiščnih prostorov. Največja prednost, ki jo najem skladiščnih prostorov nudi, je predvsem fleksibilnost pri alokaciji kapitala. Ker je vložen kapital v sklopu najema skladišča minimalen v primerjavi z nakupom ali gradnjo nove nepremičnine, lahko podjetniki bolje izkoristijo svoja preostala finančna sredstva.

Ko se odločite za najem skladiščnih kapacitet, je močno priporočljivo, da se tega ne lotite v lastni režiji. Iskanje skladiščnega prostora je namreč izredno stresno in nemalokrat tudi zamudno. Podjetja v povprečju porabijo kar 22 ur in si s ponudnikom izmenjajo vsaj 25 e-mailov, preden prejmejo primerno in ustrezno ponudbo za skladiščenje. Če se soočate s takšnimi in podobnimi težavami, boste presenečeni, ko boste izvedeli, da lahko prostor za skladiščenje najamete zgolj z nekaj kliki.

Lokacije skladišč v Sloveniji

Platforma StoringCargo ponuja inovativno storitev povezovanja podjetnikov, ki potrebujejo začasne skladiščne prostore s podjetji, ki slednje oddajajo. Gre za izjemno inovativno logistično digitalno platformo, ki deluje po modelu delitvene ekonomije. Ta povezuje podjetja z odvečnimi skladiščnimi kapacitetami ter podjetnike, ki skladiščne kapacitete potrebujejo.

»Na naši platformi lahko ponudimo 64 skladišč v Sloveniji in kar 700 po celotni Evropi. Število skladišč v Sloveniji pa tedensko narašča,« dodaja Benedik.

Pri iskanju skladišča je takšna platforma nepogrešljiva, saj podjetjem pomaga pri iskanju primernega ponudnika za skladiščenje, opravljanju rezervacij in vodenju celotnega procesa skladiščenja. V sklopu najema skladiščnih prostorov podjetij, ki so registrirana na StoringCargo, pa najemniku pripadajo tudi ostale skladiščne storitve, kot so prevoz, carinjenje, menjava palet in nakladanje ter raztovarjanje zabojnikov.

Poleg inovativnosti in enostavnega procesa, ki so glavne prednosti najema skladiščnih kapacitet preko spletne platforme StoringCargo, pa je potrebno omeniti še nekaj razlogov, zakaj jim zaupati.

Skladišča na platformi so popolnoma varna, saj jih ekipa pred registracijo natančno preveri in se prepriča, da skladišča izpolnjujejo najvišji standard kvalitetnega skladiščenja, kamor spadajo varnostna oprema, primerno zavarovanje blaga in dobri pogoji. Med samim procesom skladiščenja ekipa prav tako redno in natančno spremlja stanje v skladišču ter odnos slednjega do stranke.

Najem skladišča preko platforme StoringCargo najemnike prav tako ubrani pred stresom in potrato časa, ki bi ga zapravljali, ko bi se soočali s perečimi vprašanji nakupa, ali pa izgradnje novega prostora za skladiščenje. Tudi pokusi najema skladiščnih kapacitet v lastni režiji so za manjša podjetja izredno težaven in večkrat tudi neuspešen proces.

StoringCargo ekipa

Takšne platforme predstavljajo inovativno izbiro za skladiščenje, saj ob vseh omenjenih prednostih ponujajo tudi enostaven in varen način zaračunavanja stroškov skladiščenja ter plačila. Obračun, po katerem se ravnajo, je inovativen, saj ponuja maksimalno fleksibilnost brez skritih stroškov.

Cenik je sestavljen iz 5 postavk: sprejem palete v skladišče, skladiščenje po paletni na dan, predaja palete naročniku, delna oprema in minimalni mesečni strošek. Varno je zasnovan tudi način samega plačila, ki poteka v obliki prejema računa na e-mail in bančnega nakazila.

Proces izbire in najema skladiščnih kapacitet na platformi StoringCargo izjemno enostaven. Po brezplačni registraciji na spletnem portalu poiščete vam ustrezen prostor za skladiščenje. Po izbiri in najemu skladišča, ki ga lahko izvedete v manj kot petih minutah, lahko preko platforme z izbranim skladiščem stopite v kontakt in komunicirate preko vmesnika Messenger. Takrat tudi dorečete podrobnosti rezevracije. Skupaj s skladiščenjem lahko rezervirate tudi ostale dodatne skladiščne storitve, kot so že omenjeni prevoz, dostava, pakiranje. V kontakt s skladiščem stopite tukaj.

