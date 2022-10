Natečajne ideje za bazen Krško zdaj tudi na razstavi

13.10.2022 | 17:45

Notranjost ...

... in zunanjost novega bazena.

Včerajšnje odprtje razstave (Fotografije: MO Krško)

Krško - Od včeraj naprej si je mogoče v klubu Kulturnega doma Krško ogledati razstavo natečajnih elaboratov javnega projektnega enostopenjskega natečaja za bazen v Krškem. Razstavo sta odprla župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in direktorica občinske uprave Melita Čopar.

Kakšen bo novi krški bazen, smo že poročali. Na natečaj je prispelo devet različnih idejnih rešitev, izmed katerih je bila izbrana ideja avtorjev mag. Borisa Beržana in mag. Monice Juvera Jaminez s sodelavci.

Projekt novega mestnega bazena sodi med kratkoročne cilje Mestne občine Krško, skupno vrednost naložbe so ocenili na približno šest milijonov evrov.

Novi večji pokriti bazen nameravajo zgraditi ob športnem kompleksu pri Stadionu Matije Gubca.

Zmagovalna kot ostale idejne rešitve so torej na ogled v klubu Kulturnega doma Krško vsak dan do 26. oktobra 2022 med 10. in 12. ter 15. in 17. uro.

M. K.

