Olajšanje: Ujeli trop potepuških psov

13.10.2022 | 11:15

Mestna občina Novo mesto je še prejšnji teden pristojne na državni ravni obupano pozivala k ukrepanju zaradi problema potepuških psov, ki so se v okolici več novomeških naselij združili v neukrotljiv trop, ki je plenil divjad in ogrožal sprehajalce. Vsi dotedanji poskusi izlova teh psov so se namreč izjalovili, nato pa se je »lovcem« ob koncu tedna le nasmehnila sreča.

Kot nam je za današnjo novo, tiskano izdajo Dolenjskega lista povedala Marija Turk iz Zavetišča Turk na Zajčjem Vrhu pri Stopičah, so na območju med podjetjem Adria Mobil in Žabjakom ujeli osem potepuških psov, ki so zdaj v njihovem zavetišču (na fotografiji). Dodaja, da se problematika potepuških psov umirja, če jih bodo ljudje še opazili, pa naj se hitro obrnejo nanje.

R. N., foto: Zavetišče Turk