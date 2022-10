FOTO: Odprli vodovod in obnovljeno cesto v delu ulic Anzlova gora in Trdinova pot

13.10.2022 | 13:40

Županja Polona Kambič je trak prerezala skupaj s Stanetom Severjem in Juretom Kobrom.

Semič - V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Semič so včeraj namenu uradno predali nov vodovod in obnovljeno cesto v delu ulice Anzlova gora in Trdinova pot.

Občina je začela investicijo izvajati že lansko proračunsko leto, ko je bil na delu ulice Trdinova pot in Anzlova gora zgrajen nov vodovod v skupni dolžini 328 metrov. Hkrati je bila na novo asfaltirana celotna trasa poti, ob sofinanciranju lastnikov na Trdinovi poti pa je bila asfaltirana še makadamska pot v dolžini 190 metrov. Vrednost lanskih del je znašala 62 tisoč evrov.

V letošnjem letu so se dela nadaljevala na izgradnji vodovoda v ulici Anzlova gora v skupni dolžini 398 metrov. Del trase je bil zaradi ekstremno strmega terena betoniran, ostali pa na novo asfaltiran. Vrednost del je skoraj 118 tisoč evrov.

Celotna vrednost naložbe v letu 2021 in 2022 je tako znašala 180 tisočakov, občina pa je javno mrežo vodovodnega sistema obogatila za novih 726 metrov vodovoda.

M. K.; foto: Uroš Novina

