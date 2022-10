FOTO: Konopljini piškotki in sadike v roke policistov; trčil v avtobus

13.10.2022 | 12:30

Del bere grosupeljskih policistov (Foto: PU Ljubljana)

Včeraj okoli šestih zjutraj sta trčila osebni avtomobil in avtobus v naselju Potok na območju občine Straže. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 46-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pri vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost vozniku avtobusa. Voznik avtobusa, v katerem ni bilo potnikov, se v nesreči ni poškodoval, poškodovanega voznika osebnega avtomobila pa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, danes poročajo s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Ruhni vasi (PP Šentjernej) je v noči na sredo nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 100 litrov goriva.

S strehe dveh objektov v Trebnjem so v isti noči neznanci potrgali okoli 32 metrov bakrenih žlebov in odtočnih cevi.

Na delovišču stanovanjske hiše v naselju Medvedjek so prav tako v noči na sredo neznanci vlomili v zabojnik in ukradli tri zajemalne žlice za bager.

V naselju Šmihel v Novem mestu je med 10. 10. in 12. 10. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odnesel orodje. Lastnica ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovana za okoli 3.000 evrov.

Pri naselju Hmeljčič je sinoči med 18. in 19. uro nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil in iz predala vratizmaknil torbico z dokumenti in denarjem. Lastnico je oškodoval za okoli 800 evrov.

V popoldanskih urah je v Brežicah nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V minuli noči je v okolici Dolenjskih Toplic nekdo vlomil v prodajne prostore. Po prvih ugotovitvah je ukradel tobačne izdelke, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Brežice, Rigonce, Prilipe, Perišče) izsledili in prijeli 20 državljanov Indije, 19 državljanov Iraka, 12 državljanov Sirije, devet državljanov Rusije, sedem državljanov Pakistana, pet državljanov Bangladeša, štiri državljane Burundija in po enega državljana Afganistana, Palestine in Tunizije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti PU Novo mesto so sicer v minulem dnevu posredovali v 66. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 234 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. V Krškem so zasegli avtomobil kršitelju cestnoprometnih predpisov. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. V Novem mestu so 27-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

Zasegli konopljo

S PU Ljubljana pa poročajo, da so grosupeljski policisti v tem tednu po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 55-letnemu osumljencu na območju Grosuplja našli prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje. Zasegli so okoli 30 sadik in okoli 15 kilogramov že posušene droge, 3 kilograme predelane droge v obliki piškotov ter pripomočke za gojenje. Preiskavo nadaljujejo.

Trčila v pešca

Včeraj, okoli sedmih zjutraj, se je zgodila tudi prometna nesreča na območju PU Ljubljana, na lokalni cesti iz smeri naselja Dob pri Šentvidu proti naselju Šentvid pri Stični, udeležena sta bila voznica osebnega vozila in pešec. Voznica je zaradi prevelike hitrosti trčila v pešca, ki je hodil ob robu vozišča. Pri tem se je pešec lažje telesno poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UBKC Ljubljana.

