Občina dobiva osrednji rekreacijski center

13.10.2022 | 18:40

Ivančna Gorica - Na območju športnega igrišča pri vzgojno izobraževalnem centru bo v naslednjih enajstih mesecih zrasel sodoben Športni park Ivančna Gorica. Gradbeno pogodbo za izgradnjo osrednjega rekreacijskega centra v ivanški občini sta na mestu izgradnje podpisala župan Dušan Strnad in direktor podjetja Hipox d.o.o. Miha Šušteršič. Vrednost pogodbe znaša 1.949.773,43 evra. Večinsi delež bo šel iz občinskega proračuna, manjši del pa bo prispevala Fundacija za šport.

Naložba obsega obnovo in izgradnjo 300 metrskega atletskega kroga s tartanom in 100 metrsko sprint stezo, izgradnjo pokritih tribun za 300 gledalcev, dveh igrišč za rokomet/mali nogomet, igrišča za košarko, dveh odbojkarskih igrišč na mivki in dveh tenis igrišč, manjkale pa ne bodo površine za atletske discipline, kot so skok v daljino z zaletom, met krogle ter skok v višino. V okviru športnega parka bodo postavljeni prostori za garderobo s tuš kabinami, manjši pisarniški objekt, igrala za najmlajše ter objekt za skladiščenje športne opreme. Celoten objekt bo ustrezno varnostno ograjen.

''To je trenutek, ki smo ga kar nekaj časa čakali v občini Ivančna Gorica. Športni park je za občino, ki je športu prijazna, za današnje čase nujno potreben. V preteklosti smo že gradili športna igrišča po večjih naseljih, imamo tudi veliko pokritih športnih površin v dvoranah, a nič ne more nadomestiti rekreacijo v naravi,'' je ob podpisu povedal župan Dušan Strnad. Po njegovih besedah bo bodoči športni park prostor za rekreativce, klube in društva, v dopoldanskem času pa bo park namenjen predvsem dejavnostim bližnje osnovne in srednje šole ter vrtca. Kot prednost izgradnje župan vidi tudi v tem, da je športni park umeščen v naravo, rekreiranje in tekmovanja na tem objektu pa bo še bolj zdravo in varno, saj je umaknjeno prometu. Župan je še povedal, da bo izgradnjo, kot že omenjeno, v glavnem financiral občinski proračun, računajo pa na prijavo razpisa za gradnjo športnih objektov, ki naj bi ga država izvedla.

Na podpisu sta prisostvovala tudi ravnatelj Osnovne šole Stična Marjan Potokar in ravnatelj Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica Milan Jevnikar. Njuna udeležba na podpisu pomeni, kot sporočajo iz ivanške občine, da je bodoči športni park izjemnega pomena tudi za njihove učence in dijake.

M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. Stopar