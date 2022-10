Nezavesten v avtu; v trku dveh trije ranjeni

14.10.2022 | 07:00

PGD Videm - Dobrepolje - včerajšnje posredovanje v Bruhanji vasi

Sinoči ob 22.27 je v naselju Veliki Gaber, občina Trebnje, občan bil nezavesten v osebnem vozilu. Gasilci PGD Trebnje in Veliki Gaber so zavarovali mesto nesreče, iznesli osebo iz vozila, nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, izvedli zaporo ceste in razsvetljevali kraj za policiste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V trku dveh trije ranjeni

Ob 10.12 sta na regionalni cesti Krško - Brežice, pri naselju Spodnja Libna, občina Krško, trčili dve osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili bateriji, nudili pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev, posuli iztekle motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in skupaj s dežurnim pri cestnem podjetju počistili cestišče. Reševalci NMP Krško so tri poškodovane osebe ustrezno oskrbeli in dve prepeljali v UC Brežice, eno pa odpustili v domačo oskrbo. Cesta je bila nekaj časa zaprta za ves promet.

Kadilo iz elektro vtičnice

Ob 14.14 se je v Bruhanji vasi, občina Dobrepolje, kadilo iz elektro vtičnice v notranjem prostoru stanovanjske hiše. Gasilci PGD Videm in Zdenska vas so prostore objekta preventivno pregledali s termovizijsko kamero. Dimljenje je ponehalo, požara ni bilo.

Avto odpirali gasilci

Ob 12.35 so na Glavnem trgu v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli osebni avtomobil

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Vrhpolje v občini Šentjernej, da je potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA, izvod 3. KRESETOVA, OF, VEGOVA;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 3. KRESNA ULICA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:30 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, izvod Novo naselje;

- od 7:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA, izvod Desno v hrib.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, na izvodu RODINE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHE, izvod 1. VRHE PROSTOZRAČNO;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2, izvod 1. ŽDINJA VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog):

- na območju TP Krsinji vrh, Srednje Laknice, Malkovec, Pavla vas, Trščina, Škovec, Škovec dolina, srednje Laknice 2 in Jančeva dolina predvidoma med 11:30 in 14:00 uro;

- na območju TP Mirna Roje 2 med 9:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice stolpič, nizkonapetostno omrežje Fridelj med 11. in 14. uro, na območju TP Brežice Gubčeva, nizkonapetostno omrežje Zidarič, Stanič med 8. in 10. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Mrzla Planina, Podgorje Pipan in Podgorje Golob med 8. in 11. uro, na območju TP Zalog med 12. in 13. uro in na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Tržišče kolodvor med 8. in 11. uro in na območju TP Gabrijele, nizkonapetostno omrežje – Gruden med 9.30 in 12.30 uro.

M. K.