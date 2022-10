Trebanjci uspešni dvakrat

14.10.2022 | 08:30

V sklopu projekta bodo, kot smo že poročali, zgradili kanalizacijo in pločnik med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve, na nekaterih odsekih pa tudi zamenjali dotrajane vodovodne cevi. (Foto: arhiv; Občina Trebnje)

Trebnje - Občina Trebnje je bila v zadnjih dveh mesecih pri črpanju sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost uspešna dvakrat, in sicer so na javna razpisa Ministrstva za okolje in prostor uspešno prijavili projekt Vodovod Ječkovec–Zvale–Skrovnica in projekt Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema.

Izgradnja vodovoda Ječkovec–Zvale–Skrovnica je bila pred nedavnim tudi zaključena, obsegala je širitev mreže vodovodnega sistema v predele občine, kjer še ni bilo urejenega javnega vodovoda; zgradili so ga dober poltretji kilometer. Vrednost projekta je znašala 300 tisoč evrov, z odločbo Ministrstva za okolje in prostor pa je občina dobila skoraj 150 tisočakov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Gradnja kanalizacije na Dolenjih in Gorenjih Ponikvah še poteka, poleg izgradnje kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 2.668 metrov obsega še izgradnjo kanalizacije za padavinske odpadne vode v skupni dolžini 1.210 metrov, izgradnjo električnih vodov za napajanje črpališč in javne razsvetljave, rekonstrukcijo vodovoda v skupni dolžini 1.467 metrov in izgradnjo pločnika med Gorenjimi in Dolenjimi Ponikvami v skupni dolžini 675 metrov. Vrednost projekta je nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, iz omenjenega mehanizma pa prihaja 248 tisočakov.

M. K.