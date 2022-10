Mavrica razstavlja v Šentjerneju: od petelina do kozolcev, cvetja …

14.10.2022 | 10:00

Člani Mavrice na otvoritvi likovne razstave v Šentjerneju. Četrta z desne je predsednica društva dr. Alenka Zupan.

Zbrane je nagovoril šentjernejski župan Jože Simončič.

Šentjernej - Avla Kulturnega centra Primoža Trubarja je od včeraj vredna obiska, saj gosti zanimivo likovno razstavo Likovnega kulturnega društva Mavrica iz Novega mesta z naslovom Mavrica v Šentjerneju.

Člani društva, povprečno jih je okrog 15, se predstavljajo s 33 slikami v različnih tehnikah, največ v akrilu, pa tudi v akvarelu in pastelu. Ustvarjalcem je bil navdih Šentjernej, kjer naravnih in drugih lepot ter znamenitosti ne manjka, slikali pa niso na terenu, ampak v prostorih RIC-a v Novem mestu na likovnih delavnicah, po fotografskih predlogah.

Kot pove predsednica LKD Mavrica dr. Alenka Zupan, »je vsaka slika prikaz neke podobe zase, pa naj bo to v abstrakciji, impresiji, naivi ali pa v impresionizmu. Motivika je raznolika in lepa – od narave, cvetja, figur do vedut. Avtorji so motive izražali s preigravanjem barvnih tonov, od svetlo nežnih barvnih potez, preko temnih in vse do toplih tonov, spet drugje monokromatsko, v večini pa dela odsevajo komplementarne nianse.«

Razstavljena dela so močno pripovedna in pri gledalcih vzbujajo lepa občutja. Zato je razstave novomeških ljubiteljskih umetnikov vesel tudi prvi mož šentjernejske občine Jože Simončič, ki je na otvoritvi pozdravil zbrane.

V kulturnem programu je nastopil Jure Rožanc iz Glasbene šole Marjana Kozina Novo mesto – podružnica Šentjernej. Dogodek je povezovala Nina Črtalič, ki je predstavila drušvo.

LKD Mavrica iz Novega mesta deluje že 24 let. Najprej so bili slikarji povezani v likovno sekcijo, od leta 2003 pa delujejo kot društvo. Povezuje jih ljubezen do likovnega ustvarjanja, a svoje znanje vedno nadgrajujejo in izpopolnjujejo. Zato se udeležujejo raznih izobraževanj, tečajev, predavanj, seminarjev, pa ekstemperov ,slikarskih kolonij, itd. Razstavljajo samostojno in skupinsko.

Razstava bo v Šentjerneju na ogled do 12. decembra.

L. Markelj

