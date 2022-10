Tudi o stanovanjski soseski na Majerju

Mesto Črnomelj (Foto: Anita Jamšek)

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so na svoji zadnji seji med javno infrastrukturo na področju kulture uvrstili še stavbo Kulturnega doma Dragatuš in potrdili odlok o novi stanovanjski soseski na Majerju.

Občina Črnomelj je s strani zasebnih lastnikov, predvsem mladih družin, prejela pobudo za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer - stanovanjska soseska in Majer – nova pozidava, velikosti 58.361 m² na jugovzhodnem delu Črnomlja. Namen načrta je bil, kot sporočajo iz občine, za območje enot urejanja prostora določiti podrobne prostorske pogoje za potrebe gradnje stanovanjske soseske, ki predstavlja ''pomembno območje za razvoj bivanja.''

Predstavniki občinskega sveta so sprejeli tudi sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, s katerim se za javno infrastrukturo na področju kulture na novo določa še stavbo Kulturnega doma Dragatuš. Sprejem predlaganega sklepa neposrednih finančnih posledic ne predvideva, se pa s sklepom zagotavlja pravno podlago, da lahko Ministrstvo za kulturo do 100% financira obnovo objektov, ki so zajeti v sklepu. Namen razglasitve neke nepremičnine za javno infrastrukturo na področju kulture je predvsem zavarovati in ohraniti namembnost kulturnih prostorov ter funkcionalno omejiti uporabo, upravljanje in razpolaganje na področju kulturnih dejavnosti, ob tem pojasnjujejo v Črnomlju.

