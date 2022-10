Odvzela ji je prednost

14.10.2022 | 11:45

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj nekaj po 10. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Dolenji vasi pri Krškem, danes poročajo s PU Novo mesto. Policisti PP Krško so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 75-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost drugi 75-letni voznici. Obe voznici in 67-letno potnico v vozilu povzročiteljice so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah so vse tri utrpele lažje poškodbe.

Vlom

V okolici Šmarjete je v noči na četrtek nekdo vlomil v poslovni objekt in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.600 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Župelevec) izsledili in prijeli deset državljanov Indije in dva državljana Kitajske. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti PU Novo mesto so sicer v minulem dnevu posredovali v 47. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 211 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Krškem so zasegli avtomobil kršitelju cestnoprometnih predpisov. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. V Črnomlju so zasegli avtomobil kršitelju cestnoprometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje, poškodovanja tuje stvari vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.