Pomlad v jeseni praznuje trideset

14.10.2022 | 13:40

MePZ Pomlad (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Trideset let mineva letos od tistih dni, ko je novomeška pevovodja Jožica Prus zbrala skupino razposajenih mladih ljudi in tako rekoč iz nič ustvarila zbor, kakršnega Novo mesto še ni imelo, enega najboljših v državi, ga poimenovala Pomlad in z njo začela osvajati medalje in priznanja tako na domačih kot tujih zborovskih tekmovanjih.

Sinoči je Pomlad v novomeški frančiškanski cerkvi začela praznovati tridesetletnico skupaj s svojo tretjo pevovodjo, Alenko Podpečan, ki je pred dobrimi desetimi leti dirigentsko palico prevzela od v Novem mestu zelo priljubljenega argentinskega dirigenta Fernanda Meijasa, ki je zbor s projektom Popmlad popeljal tudi v rockovske vode in s klasičnim repertoarjem s Pomladjo osvajal medalje tako doma kot v tujini.

Pevovodja Alenka Podpečan zbor Pomlad vodi že enajsto leto. (Foto: I. Vidmar)

Kot se spodobi za prizorišče, je Pomlad v program svojega prvega jubilejnega koncerta uvrstila sakralno glasbo, srednjeveško in sodobno, klasično in črnsko duhovno od Monteverdija in Mendelssona do Dorseya in Hogana in navdušila občinstvo v lepo polni cerkvi sv. Lenarta.

Ob tej priložnosti je vodja novomeške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti pevcem Pomladi podelila jubilejna Gallusova priznanja. Zlata priznanja za tridesetletno delo v zboru so dobile štiri dame, ki so del zbora že od začetka - Petra Škof, Renata Šenica, Sabina Špan in Tadeja Dović.

Drugi del praznovanja tridesetletnice bo Mešani pevski zbor Pomlad pripravil v soboto v Kulturnem centru Janeza Trdine, ko bo prišel na vrsto tudi zabavnejši program, s katerim je zbor Novo mesto navduševal na koncertih v okviru projekta Popmlad.

I. Vidmar

