VIDEO: Za pomoč prizadetim v poplavah v Kostelu in Osilnici zbrali 15.000 evrov

14.10.2022 | 13:00

Utrinek ob zaključku nedeljskega koncerta. Posnetek vam je na voljo pod tekstom ...

Kostel/Osilnica/Kočevje - V akciji za pomoč prizadetim v nedavnih poplavah v Kostelu in Osilnici so do zdaj zbrali nekaj več kot 15.000 evrov. Od tega se je 11.850 evrov nateklo iz donacij kočevskemu Rdečemu Križu, del preko sms-sporočil, del pa z neposrednimi nakazili prizadetim, nekaj več kot 3200 evrov pa še z nedeljskim koncertom, so sporočili organizatorji.

Sredstva, ki so jih z vstopnicami in donacijami zbrali na nedeljskem dobrodelnem koncertu v Športni dvorani Kočevje (video posnetek celotnega koncerta je na ogled spodaj pod tekstom), bodo po navedbah organizatorja, Kulturnega društva Fara, namenili za nakup nujno potrebne opreme poklicnih gasilskih društev Vas Fara in Osilnica, ostala zbrana sredstva bodo namenjena neposredno v poplavam prizadetim ljudem.

Pomoč sicer še vedno zbirajo. Nakazati jo je mogoče na transakcijski račun kočevskega Rdečega križa, SI56 0232 0001 9550 743 (sklic 032022, OZRK Kočevje, TZO 47, Kočevje). Pomagati je mogoče tudi s sms-sporočili. S ključno besedo KOLPA5, ki se jo pošlje na številko 1919, se prispeva pet evrov, s ključno besedo KOLPA10 pa 10 evrov.

Občini Kostel in Osilnica so namreč sredi in konec septembra prizadele obširne poplave. Poplavilo je več deset hiš, poškodovalo ceste in drugo javno infrastrukturo

STA; M. K.