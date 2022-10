V Adrii Mobil višajo plače in zaposlujejo

14.10.2022 | 12:00

Sonja Gole (Foto: arhiv DL)

Foto: Adria Mobil

Novo mesto - V družbi Adria Mobil sta generalna direktorica Sonja Gole ter predsednik Sindikata Adrie Mobil Ramo Čivović v tem tednu podpisala nov aneks k podjetniški kolektivni pogodbi o dvigu plač.

S podpisom aneksa je bil realiziran sklep o dvigu osnovnih plač, ki velja od 1. septembra in po katerem se vrednosti osnovnih plač zaposlenim povečajo za šest odstotkov. Po letošnjem januarju, ko so se plače v Adrii povišale za 4,5 odstotka, je to torej drugi letošnji dvig plač. S tem dvigom so, kot sporočajo iz Adrie Mobil, določene nove, višje vrednosti osnovnih plač v vseh plačilnih razredih, kar posledično prinaša zvišanje osnovnih plač vsem zaposlenim.

Novomeško podjetje tudi po zadnjih raziskavah sodi med najbolj ugledne delodajalce pri nas, ob velikem povpraševanju po izdelkih obeh njegovih blagovnih znamk - Adria in Sun Living – pa so v preteklem obdobju investirali več kot 6 milijonov evrov v rast in učinkovitost proizvodnih kapacitet. Posledično, kot sporočajo, ''ponujajo nove zaposlitvene priložnosti vsem, ki jih zanima delo v industriji počitniških vozil.'' Vse zaniteresirane vabijo, da obiščejo njihovo spletno stran.

M. K.