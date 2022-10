Ob Štritovskem jezeru si ne želijo masovnega turizma

15.10.2022 | 16:40

Rok Petančič in Judita Thaler (Foto: L. M.)

Škocjan - Škocjančani oz. še bolj Bučklanarji so ponosni, da imajo naravni biser z velikim turističnim potencialom – Štritovsko jezero. Dolgo časa niso preveč želeli, da bi se celoten prostor uredil in bi se tam kaj dogajalo. Jezero, kamor zahajajo tudi ribiči, je bilo bolj kraj poletnega druženja in kopanja domačinov, pozimi pa drsanja.

Z menjavo generacij pa se stvari očitno spreminjajo. Krajani, ki so v zadnjih dveh letih tam že marsikaj postorili, so postali navdušeni nad načrti občine Škocjan, ki se je že lotila idejne zasnove območja. Pripravilo jo je ljubljansko podjetje Urbi d.o.o.

Zdaj je okrog Štritovskega jezera zaraščeno, marsikje se okrog ne da priti peš.

V škocjanski občini tako odločno stopajo na pot turističnega razvoja okrog tri hektarje velikega območja. Okrog Štritovskega jezera, ki je nastalo, ko je meteorna voda zalila opuščeno glinokopno jamo, nameravajo urediti krožno rekreacijsko sprehajalno pot z izobraževalnimi vsebinami, o flori in favni te naravne vrednote, s pripadajočo infrastrukturo, razviti želijo načrtujejo turistično ponudbo. V območju urejanja ni kulturne dediščine, ni vodovarstvenega ali poplavnega območja.

Kaj vse načrtujejo okrog jezera

Jezero, ki je globo okrog deset do 15 metrov, je spomladi preproga cvetečih lokvanjev, poleti je kopališče, pozimi pa se spremeni v drsališče. (Foto: L. M.)

Jezero je v lasti občine, prav tako zahodna lokalna cesta, obvodni prostor pa je delno v lasti Ribiške družine Sevnica ter delno zasebnikov. Občina se z zasebnimi lastniki že pogovarja glede možnosti odkupa zemljišč, potrebnih za javno ureditev.

Judita Thaler, odgovorna vodja priprave idejne zasnove, pove, da je okrog jezera načrtovana sprehajalna pot s senčnicami s klopcami in izobraževalni interaktivnimi tablami. Obiskovalci se bodo do območja podali z manjšega parkirišča, ki ga načrtujejo ob uvozu. Na S delu v bližini gozda je predviden prostor za meditacijo. Urediti nameravajo tudi pomol s privezi za čolne in poskrbeti za ribolovno območje in opazovalnico za ptice.

Učilnica v naravi, sprehajalne poti, nekoč tudi objekt s kavarno

Race so stalne spremljevalke jezera. (Foto: L. M.)

»Blizu jezera je kozolec, ki se obnovi in uredi v nadkrit večnamenski prostor za turistične dejavnosti. Mišljen je kot učilnica v naravi, nadstrešnica, senčnica, pod njim bi lahko potekale različne delavnice, učne ure…,« pove Thalerjeva, ki še doda, da je v območju načrtovan tudi večji, dvoetažni objekt s kavarno in letno teraso, tam bi bile na voljo sanitarije. Zraven je primeren prostor za otroško igrišče z igrali. Popestritev za najmlajše bi bila tudi obora z domačimi živalmi, prijetno preživljanje prostega časa v idiličnem okolju pa bo omogočal tudi piknik prostor z urbano opremo.

»Gre za naravno vrednoto z izjemnim turističnim potencialom in za jezero bodo v bodoče prav gotovo vedeli mnogi,« meni Thalerjeva.

Jože Kapler (Foto: L. M.)

»Ne mi ne krajani si tu ne želimo masivnega turizma, ampak zmernega. Štritovsko jezero opevamo že vrsto let kot turistični biser in priložnost, a dokler ne začneš s projektom, z idejno zasnovo, ni nič,« meni škocjanski župan Jože Kapler, ki je zadovoljen, da so lastniki zemljišč in krajani idejni zasnovi naklonjeni, nekateri tu vidijo tudi tržno priložnost, nedvomno pa gre za dodano vrednost tega prostora.

Gradbeno dovoljenje morda še letos

Rok Petančič (Foto: L. M.)

Občino po besedah Roka Petančiča, višjega svetovalca za projektno delo v občinski upravi, v prihodnje čaka odkup potrebnih zemljiš ter pridobitev potrebne dokumentacije za prijavo ureditev na različne javne razpise za pridobivanje sofinancerskih sredstev. Da si želijo gradbeno dovoljenje pridobiti še letos, nato pa bodo iskali priložnost za sofinanciranje »mehkih vsebin«, pove tudi župan.

V prvi fazi - ta pomeni ureditve pešpoti, opazovalnic, igral, kozolca, parkirišč, itd. - računajo na kakih 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev, kar je polovica potrebnega. Če bodo uspešni, bi se izvedba lahko začela že prihodnje leto. V nadaljevanju sledi ostali del načrta z gostinskim objektom, kjer bo potreben nek upravljavec, kar občina nedvomno ne bo, poudari župan.

L. Markelj