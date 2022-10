Kaj bo z lokalnimi volitvami v Straži?

15.10.2022 | 12:15

Straški svetniki so "sejali" dva dni.

Direktorici občinske uprave Lidiji Plut in županu Dušanu Kršitcu ni bilo lahko.

Straža - Čeprav predlagani dnevni red za straško sejo ni obetal kakšnih točk, ki bi terjale zelo obsežno razpravo, se je obrnilo drugače. Da so jo končali, so potrebovali dva dni. Samo Jakljič je v četrtek v imenu svetniške skupine LKOS predlagal razširitev dnevnega reda s točko o volitvah članov občinskega sveta na prihajajočih lokalnih volitvah, kar so svetniki tudi potrdili.

Konec septembra je namreč prav omenjena svetniška skupina župana Dušana Krštinca pozvala, da skliče izredno sejo občinskega sveta, ker se je na Upravi enoti Novo mesto pojavila zmeda pri potrjevanju podpor za kandidature članov občinskega sveta. Kot smo o tem pisali v Dolenjskem listu, uradne evidence namreč niso bile skladne s sprejetem odloku o odločitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Straža, po katerih bodo straški volivci prvič volili po večinskem in ne več proporcionalnem sistemu, zaradi česar je prišlo tudi do spremembe volilnih enot. Takrat so izrazili bojazen, da bi bile volitve lahko ogrožene, na kar naj bi opozorilo tudi Ministrstvo za javno upravo.

Svetniki so sicer prejeli pisno pojasnilo predsednika občinske volilne komisije Romana Pulka, po katerem ni nobene bojazni, da bi bile volitve ogrožene, direktorica straške občinske uprave Lidija Plut pa je pojasnila, da so bile tudi volilne enote v registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) usklajene prejšnji teden, tako da bodo volilni imeniki ustrezno pripravljeni do 4. novembra.

Pri razpravi, kjer so želeli dodatna pojasnila, zakaj je do tega sploh prišlo in zakaj GURS ni bil pravočasno seznanjen s spremembo volišč, ter zagotovilo, da z volitvami ne bo nič narobe, pa je Jakljič opozoril še na to, da njihov odlok o odločitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana, ni v skladu z zakonom o lokalnih volitvah. V 21. členu zakona namreč piše, da se pri večinskih volitvah v vsaki volilni enoti voli en član občinskega sveta, če pa je smotrno zaradi oblikovanja volilnih enot, pa se lahko voli tudi več članov, vendar ne več kot trije. Straški odlok pa v 7. volilni enoti, ki obsega naselja Na žago, Pod Srobotnikom, Stara cestam Ob Krki, Pod vinogradi, Gradiška, Ulica talcev, Zavrtnica, Sela in Hruševec, določa, da se volijo štirje svetniki.

Na predlog Boruta Likarja(LKOS) je župan po razpravi le prekinil sejo, da od pristojnih inštitucij dobijo določene odgovore. Nadaljevali so jo včeraj popoldne. Kot je povedal Krštinc, so o neskladju odloka z zakonom o lokalnih volitvah obvestili predsednika občinske volilne komisije in v sodelovanju z njim Ministrstvo za javno upravo in državno volilno komisijo. V ponedeljek bodo občini po sestanku na ministrstvu dali nadaljnje napotke. Pojasnila, ki jih bodo prejeli, bodo svetnikom podali na izredni seji v ponedeljek.

Ostale točke

Sedanji ravnateljici Sabini Erjavec so svetniki dali pozitivno mnenje pri ponovni kandidaturi.

Straški svetniki so med drugim odločili, da vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 stane enaka kot letos, seznanili so se z zapisniki z nedavnih zborov občanov, ki so bili večinoma dobro obiskani, s projektom gradnje novega vrtca pri osnovni šoli Vavta vas in dali pozitivno mnenje k imenovanju sedanje ravnateljice šole Sabine Erjavec za naslednje petletno mandatno obdobje.

