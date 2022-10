Nova kurilna sezona - Večina radiatorjev je še mrzla

15.10.2022 | 18:30

Kurilna sezona se letos zaradi energetske draginje in splošne težnje po varčevanju začenja pozneje kot običajno. (Foto: Revija Zarja)

V večini blokov in večstanovanjskih objektov še niso začeli ogrevati – Vsi, etažni lastniki in upravniki, se zavedajo, da jih čaka težka sezona

Energetsko draginjo, ki smo ji priča, bomo navadni smrtniki najbolj občutili med letošnjo novo kurilno sezono. Ali bodo zato letos drugače ogrevali, bodo varčevali in kako ter ali so novo ogrevalno sezono že začeli, saj smo ne nazadnje že skoraj na polovici oktobra, smo povprašali upravnike večstanovanjskih objektov, podjetja Zarja iz Novega mesta, Terca iz Šentruperta in Rudar Senovo s Senovega.

»Etažne lastnike smo obvestili, da nas čaka hudo leto in da naj zato poskusimo začeti ogrevati čim pozneje,« pravi direktorica Zarje Janja Horvat Jaklič in dodaja, da se njihovi etažni lastniki zavedajo, da jih čaka težka kurilna sezona. Po priporočilih bi morali začeti ogrevati, ko se tri dni zapored ponoči spusti temperatura pod 12 stopinj, a se do začetka tega tedna večina etažnih lastnikov še ni odločila, da bi začeli ogrevati. »Zdajšnje precej mile vremenske razmere skušajo premostiti z električnim ogrevanjem, s klimo in z varčevanjem,« pravi in dodaja, da je edina soseska v Novem mestu, v kateri so že začeli ogrevati, Ulica Slavka Gruma. »Spoštujemo želje etažnih lastnikov, obenem pa jim dajemo nasvete, kako naj privarčujejo, da ne bodo mesečne obremenitve gromozanske,« še pravi in dodaja, da so se tako nekateri stanovalci odločili za akontativni način plačila ogrevanja, kar pomeni, da že od julija plačujejo vnaprej določen znesek, tako da bo v kurilni sezoni njihova mesečna obveznost nekoliko manjša.

Da je večina kotlovnic, s katerimi upravljajo, še hladna, pravi tudi direktorica Terce Ksenija Radminič Virant. »Čakamo na naslednjo ohladitev,« pravi. Etažni lastniki oz. njihovi predstavniki v kurilnih odborih so se zdaj, ko so dnevne temperature spet malo višje, odločili, da z ogrevanjem še malo počakajo. »Vsi se zavedajo, da bi bilo dobro, da bi porabo znižali za približno 15 odst. oz. kolikor se da,« pravi direktorica Terce o splošnih priporočilih in dodaja, da pa režima ogrevanja ne bodo mogli spreminjali. Mogoče bi sicer bilo začeli ogrevati malo pozneje in malo prej končati, a so ravno prejšnji teden na kurilnem odboru Seidlove ceste v Novem mestu skupaj ugotavljali, da je primerno, da so na dnevnem režimu od 6. zjutraj do 9. ure zvečer. »Ponoči pa tako ali tako vedno preklopimo na nočni režim z nižjo temperaturo,« pravi. Enaka kot vsako leto ostajajo tudi priporočila, da naj radiatorji ne bodo zastrti, da se ponoči spušča žaluzije, da se temperature uravnava s termostatskimi ventili .... Mogoče je tudi zapreti kakšne radiatorje v skupnih hodnikih, vendar pa se bodo o tem odločali lastniki posameznega vhoda oz. stavbe, pravi Ksenija Radminič Virant.

VELIKA PODRAŽITEV PO NOVEM LETU

»Če je temperatura za eno stopinjo nižja, to pomeni okoli 6 odst. prihranka pri ogrevanju,« pravi o možnostih varčevanja, ki pa bodo postale še posebno aktualne po novem letu. Za Novo mesto imajo za vse kotlovnice razen ene, ki so jo prevzeli v letošnjem letu, do konca leta še zakupljene količine plina po res ugodnih cenah. »Potem pa bomo šli na regulirano ceno po uredbi,« pravi. Od 1. septembra so sicer na zemeljski plin in elektriko nižje davčne stopnje, kar za njihove kotlovnice pomeni, da bodo cene naprej za okoli 10 odst. znižali, po novem letu, ko bodo delili usodo, kot jo je vlada predvidela za vse odjemalce, pa jo bodo povišali. »Etažni lastniki, ki se ogrevajo iz teh plinskih kotlovnic, se morda ne zavedajo, da so imeli doslej poceni oz. bistveno nižjo ceno kurjave kot drugje,« pravi o pričakovani podražitvi po novem letu. Odvisno od posamezne kotlovnice bo končna cena ogrevanja od 2,5- do 2,7-krat višja, kot jo imajo zdaj.

ODVISNI OD ŽELJA LASTNIKOV

»Akontacijo imamo prek vseh 12 mesecev in enkrat letno poračun. Za to sezono smo jo začeli pobirati že v mesecu juliju,« pa pravi direktor Rudarja Senovo Goran Udovč in dodaja, da so akontacijo pravzaprav že prilagodili Petrolovemu dvigu cen gospodinjskega odjema na državno kapico. Pogodbo za zemeljski plin imajo, kot pravi, podpisano za naslednji dve leti, tako da je tam, kjer so upravniki, gospodinjski odjem zagotovljen za vse skupne kotlovnice. »V določenih primerih smo že lansko leto začeli zniževanje toplote po podpostajah. Ventile smo obračali nazaj, da so bile temperature malo nižje. V letošnjem letu bomo po potrebah in predlogih etažnih lastnikov s tem nadaljevali,« pravi Udovč in dodaja, da so bolj kot ne odvisni od želja etažnih lastnikov. Sicer pa se zavedajo težke situacije, in če se bo le dalo, bodo varčevali – tako, da bodo znižali kotlovsko temperaturo vode na skupni kotlovnici ali na mešalnih ventilih v podpostajah v posameznih objektih. Eažni lastniki za zdaj sicer še niso izrazili neke velike želje po znižanju temperature, se pa to utegne zgoditi, ko bodo temperature padle in se bo, kot pravi, začelo resno ogrevanje. »Seveda bomo temu ustregli in ogrevali z zmanjšano energijo,« pravi.

Mojca Leskovšek Svete