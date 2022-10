FOTO: Zagorelo na strehi podjetja Silico; v nesreči pri Dolah trije poškodovani

15.10.2022 | 08:10

Ogenj na strehi Silica (več fotografij spodaj v fotogaleriji): PGD Sevnica

Prometna nesreča pri Dolah (Foto: FB PKD)

Sinoči nekaj po 19. uri je na Radni, občina Sevnica, gorel agregat na strehi podjetja Silico. Požar se je po napeljavi razširil na ostrešje in izolacijo. Gasilci PGD Boštanj in Sevnica so ob predhodnemu izklopu električne energije in plina požar pogasili, s tehničnim posegom odstranili del kovinskega ostrešja in uničene izolacije ter požarišče pregledali s termo kamero. Poškodovan je del plinovoda, fotovoltaika pa je pravočasno izklopljena in nepoškodovana. Del proizvodnje je ustavljen, obveščene so pristojne službe.

Nesreča pri Dolah

Ob 16.17 sta na cesti Metlika - Novo mesto pri naselju Dole, občina Metlika, trčili osebni vozili. V nesreči so bile poškodovane tri osebe, ki so jih reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem in posuli razlite motorne tekočine. Za sanacijo cestišča so poskrbeli dežurni delavci cestnega podjetja.

Požar uničil avto



Ob 20.11 je na regionalni cesti Sevnica - Krško, pri naselju Log, občina Sevnica zagorelo osebno vozilo. Požar, ki je vozilo uničil, so pogasili gasilci PGD Sevnica in Boštanj.

Gorela drva ob drvarnici

Ob 22.28 so v naselju Male Poljane, občina Škocjan, gorela drva zložena ob drvarnici. Ogenj, ki je zajel okoli pol kubičnega metra drv, so začeli gasiti domači, dokončno pa pogasili gasilci PGD Škocjan in Zagrad.

Voda spet pitna

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Vrhpolje v občini Šentjernej, da ukrep prekuhavanja ni več potreben.

M. K.

