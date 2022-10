Novomeščankam uvodni obračun četrtega kroga 1. ŽRL

15.10.2022 | 08:30

Foto: arhiv; ŽRK Krka

Izola - Četrti krog modre skupine 1. ženske rokometne lige so v petek z zmago odprle Novomeščanke. Na prvem obračunu tega konca tedna so s končnim izidom 29:23 premagale Izolanke in na račun dodale tretji par točk v tej sezoni.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 4. KROG

Petek, 14. oktobra

ŽRK TRGO ABC IZOLA : ŽRK KRKA NOVO MESTO 23:29 (11:16)

Berzelak 8 (2), Nadarevič 5 (1); Vrček 8 (1), Udovč 5.

STATISTIKA

V uvodnem delu edinega petkovega srečanja sta ekipi prikazali izenačeno predstavo. Za tri gole so najprej povedle Novomeščanke, v 14. minuti je Angela Rudman zadela za 7:4. Prednost so gostje v nadaljevanju še povečale. Deset minut pred koncem prvega dela so imele na svojem računu pet golov zaloge (12:7), s tolikšno prednostjo pa so vodile tudi po prvem polčasu (16:11). Tudi po vrnitvi na parket je bila tehtnica na strani varovank Gašperja Kovača. Devet minut pred koncem so povedle z dvomestno prednostjo in si pred samo končnico zagotovile nov par točk.

Najboljša strelka domače zasedbe je bila z osmimi goli Ana Berzelak, za zmagovalke pa jih je prav toliko dosegla Alja Vrček.

V petem krogu se bodo Novomeščanke pomerile s Krimovkami.

IZJAVI PO TEKMI

Taira Nadarevič, rokometašica Trga ABC Izole: "V tekmo smo vstopile bolje kot na preteklih tekmah. Obramba je bila na visoki ravni, a smo naredile preveč tehničnih napak in podarile preveč žog. Zdaj imamo mesec dni časa, da napake popravimo in v drugem delu začnemo nabirati točke."

Špela Remškar, vratarka Krka Novega mesta: "Tekma je bila naporna. Naredile smo veliko napak, ki jih moramo do prihodnje tekme popraviti. Borile smo se do zadnje minute in dale vse od sebe. Odigrale smo odličen obračun, kar prikazuje tudi rezultat."

* Izidi, 4. krog:

- petek, 14. oktober:

Trgo ABC Izola - Krka 23:29 (11:16)

- sobota, 15. oktober:

19.00 Z'dežele - Mlinotest Ajdovščina

- nedelja, 16. oktober:

18.00 Ptuj - Velenje

- sreda, 19. oktober:

20.00 Krim Mercator - Litija

- lestvica:

1. Krim Mercator 3 3 0 0 116:54 6

2. Mlinotest Ajdovščina 3 3 0 0 102:68 6

3. Krka 4 3 0 1 114:100 6

4. Z'dežele 3 2 0 1 92:71 4

5. Litija 2 1 0 1 53:55 2

6. Žiher hiše Ptuj-Ormož 2 0 0 2 37:74 0

7. Trgo ABC Izola 4 0 0 4 79:127 0

8. Velenje 3 0 0 3 60:104 0

