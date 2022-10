TPV Volley v osmini pokala

15.10.2022 | 09:20

Foto: TPV Volley

Novo mesto - Odbojkarice TPV Volleya so v 4. krogu pokala Slovenije v domači dvorani Marof premagale favorizirane nasprotnice s Kamnika in prav tako kot prejšnjo nedeljo proti Prevaljam slavile zmago z rezultatom 3:1. S to zmago so se uvrstile v 1/8 finala pokala Slovenije.

V tekmo so odločneje vstopile igralke Calcita in takoj na začetku povedle s 4:1. Novomeščanke so se hitro zbrale ter rezultat izenačile na 9. točki. Sledile so slabe minute domačih igralk, kar so Kamničanke izkoristile in pobegnile na 13:8, ter prisilile domačega trenerja v prvi odmor na tekmi. Slaba igra TPV-jevk se je nadaljevala predvsem v fazi sprejema in tako je semafor v dvorani Marof kazal 19:11 za igralke iz Kamnika. Domače igralke pa se niso predale. Zala Jakše je z odličnimi začetnimi udarci Kamničanke oddaljila od mreže, dosegla tudi 2 neposredni točki iz servisa ter soigralkam omogočila da se razigrajo, tako v napadu kot v obrambi. Novomeščanke so v zaključku seta povedle za 23:22 in prisilile trenerko Calcita v prvi time out. Odlično in zbrano igro v zaključku prvega seta je preko prvega tempa z natančnim udarcem potrdila Eva Kogelnik, ki je postavila končni rezultat prvega niza 26:24 za TPV Volley NM.

Drugi set se je začel podobno kot prvi. Takojšnje vodstvo Kamničank s 4:0 je domačega trenerja prisililo v prvi odmor že v samem začetku seta. Igralke Calcita so z odličnimi začetnimi udarci nasprotnice oddaljile od mreže. Slab sprejem je vplival tudi na organizacijo napada domače ekipe, prednost Kamničank pa se je hitro povečala na 10:4. Gostujoče igralke niso popuščale, predvsem pa odlično igrale v fazi blok-obramba, kar je TPV-jevkam povzročalo veliko težav. V zaključku seta je v igro namesto Katje Omerzel vstopila tudi povratnica po poškodbi Kristina Hafner, ki je v igro prinesla nekaj več energije, vendar so bile gostje pretrd oreh. Drugi set so zaključile preko prvega tempa za 25:15.

Tretji set se je začel po željah domačih igralk. Predvsem zaradi odličnih začetnih udarcev Taje Natek, ki je TPV popeljala do prednosti 5:1. Kamničanke so se kmalu vrnile in rezultat izenačile na 8. točki. Domači trener Krešimir Perić je pri izenačenju vzel prvi time out, po katerem pa so domače igralke zaigrale kot prerojene. Odlično so igrale v vseh elementih odbojkarske igre, nasprotnicam pobegnile na štiri točke prednosti in pri rezultatu 20:16 je bila gostujoča trenerka primorana vzeti odmor. TPV-jevke so nadaljevale za res odlično igro ter pri 24:21 izkoristile prvo zaključno žogo. Igro so v tretjem nizu sklenile kar Kamničanke same in sicer z napako korektorice za končnih 25:21 v korist Novomeščank.

Četrti set se je začel popolnoma izenačeno, z menjavanjem ekip v vodstvu. Novomeščankam se je uspelo rezultatsko odlepiti šele po odličnih začetnih udarcih Kaje Šole, ki je domačo ekipo popeljala do prednosti treh točk z 9:6. Kamničanke so se kot že nekajkrat v tej tekmi vrnile in se približale na točko zaostanka pri 13:12 za domačo ekipo. Po time outu domačega trenerja so TPV-jevke ponovno prešle v vodstvo, predvsem zaradi slabe ter raztresene igre Kamničank, ki so naredile preveč lastnih napak. Igralke Calcita so se v zaključku seta ponovno približale in izenačile na 20. točki. Zelo izenačen četrti set pa je na veselje domače publike ter domačih igralk z močnim udarcem zaključila Zala Jakše ter potrdila zmago v pokalni tekmi z rezultatom 3:1 v nizih za Novomeščanke.

Kot smo že v začetku omenili, je TPV Volley s to zmago napredoval v osmino finala pokalnega tekmovanja, ki pa bo na sporedu 16.11.2022 proti sosedam iz Grosuplja. Že to soboto pa Novomeščanke čaka že tretja tekma v tednu dni, in sicer se odpravljajo na težko gostovanje v Ljubljano, kjer se bodo ob 18:30 uri pomerile z igralkami Vitala.

Zala Jakše, TPV Volley NM: ''Na pokalni tekmi smo TPV-jevke spet pokazale, da lahko igramo oziroma premagamo vsakega nasprotnika. Od favorizirane ekipe Calcita smo bile boljše v vseh elementih igre. Postava, ki je začela tekmo je bila skoraj popolnoma spremenjena kot na pretekli tekmi proti Prevaljam, kar samo še enkrat potrjuje koliko enakovrednih igralk sestavlja našo ekipo. Zelo sem zadovoljna s predstavo naše ekipe in že komaj čakam soboto, ki prinaša že tretjo tekmo v tem tednu, proti ekipi Vitala iz Ljubljane.''

G. J.