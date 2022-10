Še več vlakov na kočevski progi

15.10.2022 | 10:40

Po kočevski progi vozijo novi Stadlerjevi vlaki (Foto: arhiv; SŽ)

Kočevje - Januarja 2021 so po več kot pol stoletja med Ljubljano in Kočevjem znova zapeljali potniški vlaki. Vlaki so kot najbolj trajnosten, okolju prijazen način prevoza na tej progi dobro sprejeti. Dodana vrednost je večja kakovost prevozov, ki jo v veliki meri omogočajo Slovenske železnice z novimi sodobnimi vlaki. SŽ – Potniški promet želi ponudbo še dodatno približati željam in potrebam ljudi in tako bo od 15. oktobra po kočevski progi vozilo še nekaj dodatnih vlakov.

Na progi Ljubljana-Kočevje trenutno po voznem redu vozi med delavniki 20 vlakov, ob sobotah 8, ter ob nedeljah 7 vlakov. Od danes pa bodo torej med Kočevjem in Grosupljem z zvezo proti Ljubljani vozili dodatno še trije dopoldanski vlaki in en direktni med Kočevjem in Ljubljano, ter dva vlaka iz Grosuplja proti Kočevju, z zvezo iz Ljubljane. (vozni red spodaj v priponki)

Število potnikov raste

Odzivi potnikov, ki se vozijo na kočevski progi so zelo pozitivni. Od vzpostavitve prometa v letu 2021, ki je bilo zaradi ukrepov vezanih na omejitev pandemije Covid-19 za uvajanje novih potovalnih navad manj hvaležno, se je z vlaki prepeljalo več kot 99.000 potnikov, v letošnjem letu pa se je do avgusta prepeljalo več kot 60.000 potnikov. Z novo dodatno ponudbo vlakovnih povezav in z dodatnimi ugodnostmi, ki jih bodo Slovenske železnice razvijale v povezavi z lokalnimi skupnostmi in turističnimi društvi, pričakujejo, da bo še rastlo tudi število potnikov, ki se bodo po kočevski progi peljali iz turističnih, prostočasnih razlogov (kolesarjenje, izleti, pohodništvo, kulinarika).

Ugodne cene vozovnic

Ugodne cene vozovnic za potovanja z vlaki zagotovo predstavljajo še dodatno prednost in vreden razmislek, da potnik vsaj del poti opravi z okolju prijaznim javnim prevozom, poudarjajo na SŽ. Vsakodnevna potovanja z vlaki so še toliko bolj ugodna z abonentskimi vozovnicami, ko npr. za letno vozovnico potnik plača samo 8 mesečnih vozovnic. Ugodna so tudi potovanja v evropska mesta. Slovenija je po železnici povezana z vsemi večjimi evropskimi mesti, tudi z nizko cenovnimi ponudbami, že od 8 evrov naprej.

Še več novih vlakov

Na slovenskih tirih je 52 novih vlakov, Slovenske železnice pa načrtujejo nakup še dodatnih 20. Vsi novi vlaki nudijo več prostora za kolesa, wi-fi, vtičnice za polnjene elektronskih naprav ... Velik poudarek železnice dajejo tudi digitalizaciji prodajnih kanalov, integraciji javnega prevoza in mikromobilnosti. Na večjih železniških postajah oz. postajališčih je potnikom že na voljo možnost izposoje koles, kolesarnice in parkirišča za kolesa.

M. K.