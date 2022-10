Gasilci dobili novo opremo, danes vabijo na ogled vaje

15.10.2022 | 11:20

Fotografije s prevzema nove opreme: Občina Brežice

Brežice - Občina Brežice je lani in letos skupaj z Ministrstvom za obrambo namenila 80.000 evrov za nakup gasilsko-reševalne opreme. Oprema, ki je namenjena za posredovanje pri naravnih in drugih nesrečah, so v sredo slovesno prevzele enote I. kategorije (gre za priklopnik z rezervno količino 1.000 litrov penilnega sredstva, priklopnik za štabno vodenje intervencij s kompletom opreme, tri priklopnike s kompletom opreme za osvetljavo kraja intervencije s kompletom opreme, opremo za reševanje iz višin in globin za štiri reševalce, opremo za zaščito dihal, za posredovanje pri poplavah ter za posredovanje pri vetrolomih in snegolomih.). Enote so opremo prejele na podlagi potreb po opremljanju.

''Z nabavo dodatne opreme, namenjene specializaciji gasilskih enot, še enkrat dokazujemo, da dajemo velik pomen enotam I. kategorije, katere predstavljajo zelo pomemben del požarnega in protipoplavnega varstva v svojih okoliših in na ravni celotne občine,'' je ob predaji poudaril Herman Premelč, predsednik Gasilske zveze Brežice. Ob tem pa še dodal, da so z nakupom nove opreme gasilske enote povečali operativno moč in pripravljenost posredovanja ob naravnih in drugih nesrečah.



Darko Leskovec, poveljnik Gasilske zveze Brežice, pa je dejal, da je vizija Gasilske zveze Brežice dati poudarek vsem 31 enotam, saj so do sedaj večji del bremena nosile gasilske enote višjih kategorij, predvsem zaradi boljše opremljenosti: ''Vizija in program poveljstva Gasilske zveze Brežice in posluh župana Občine Brežice Ivana Molana so pripeljali do nabave in današnjega prevzema. Dodatna oprema za posredovanje pri naravnih nesrečah ter požarih daje gasilskim enotam večji pomen in odgovornost.''

Danes vaja gasilskih enot GZ Brežice



Gasilska zveza Brežice vabi na ogled pokazne gasilske vaje gasilskih enot Gasilske zveze Brežice, ki bo potekala v soboto, 15. oktobra 2022, med 13. in 19. uro.

Vaja ''Brežice 2022'' se bo odvijala na različnih lokacijah v občin, sodelovalo pa bo vseh 31 gasilskih enot Gasilske zveze Brežice.

Časovnica pokazne gasilske vaje ''Brežice 2022'':

13.00 Prihod vabljenih na lokacijo GZ Brežice

13.15 Predstavitev operative GZ Brežice ter ogled ''Štabne vaje GE GZ Brežice''

14.30 Ogled vaje ''Iskanje pogrešane osebe'' na jezu Hidroelektrarne Brežice

15.10 Ogled vaje ''Poplave meteorne vode'' v naselju Dobova

15.45 Ogled usposabljanj gasilskih enot na Vadbišču sil ZiR Občine Brežice v Poslovni coni Slovenska vas

16.30 Ogled vaje ''Požar v naravi'' v naselju Dobeno

17.40 Ogled vaje '' Požar industrijskega objekta'' v Poslovni coni Brezina

18.20 Ogled vaje ''Osvetljevanje kraja intervencije'' v naselju Brezina

M. K.