Drugi krog v prvi namiznoteniški ligi: zmaga za ŠD SU, poraz za Krko

16.10.2022 | 08:30

Foto: arhiv; NTZS

V nepopolnem drugem krogu 1. SNTL za moške je novomeški ŠD SU s 4:1 v gosteh premagal Kajuh Slovan, Savinja I pa je bila boljša od Krke 1 prav tako s 4:1.

Drugič se je v novi sezoni dveh točk veselil branilec naslova, ŠD SU, ki v dvoboj ni vstopil na najboljši možni način, saj je Andraž Novak premagal Jureta Slatinška. V nadaljevanju so bili Novomeščani boljši tekmec, s tremi zmagami, eno v dvojicah z Jožkom Omerzelom se je izkazal Uroš Slatinšek, do ene pa je prišel tudi Jožko Omerzel, ki je bil boljši od Mihaela Kocjančiča.

S 4:1 se je svoje druge letošnje zmage veselila tudi Savinja I, ki je bila boljša od Krke, čeprav sta zanjo igrala tudi Matej Mamut in Neven Karković. V domači ekipi je do zmage prišel le Aljaž Šmaljcelj, ki je bil boljši od Matica Čoparja, v gostujoči ekipi je Brin Vovk Petrovski s 3:2 (-9, 7, 7, -10, -9) premagal Mamuta, Jaka Golavšek je bil s 3:1 boljši od Nevena Karkovića, zadnja dva niza sta se končala na razliko, medtem ko je bila dvojica Golavšek in Vovk Petrovski s 3:2 boljša od Mamuta in Karkovića, za odločilno četrto zmago pa je bil zaslužen Patrik Rosc, ki je s 3:1 premagal Mamuta.

M. K.