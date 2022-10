Novomeščani z dvema točkama iz Slovenj Gradca

16.10.2022 | 09:00

Rokometaši iz Slovenj Gradca in Novega mesta so kljub slovenski reprezentančni akciji v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v Nemčiji 2024 na Koroškem odigrali tekmo zaostalega drugega kroga, na njej pa so obe točki osvojili povratniki na prvoligaško sceno iz dolenjske prestolnice (27:22). Po tretji zmagi v sezoni so po točkah ujeli Škofjeločane in Ormožane, a zaradi boljše razlike v golih napredovali na peto mesto, medtem ko so Korošci po drugem porazu zdrsnili na osmo mesto.

LIGA NLB, 2. KROG

Sobota, 15. oktobra

RK SLOVENJ GRADEC : MRK KRKA 22:27 (9:13)

Cvetko 8 (1), Štumpfl 5 (2); Knavs 12 (7), Nosan 6 (2).

Igralec tekme: Jure Blaževič (MRK Krka)

STATISTIKA

Do 20. minute je bila tekma povsem enakovredna, po zadnjem izenačenju na tekmi (9:9) pa so na koroškem parketu zagospodarili izbranci gostujočega trenerja Mirka Skoka. Do odhoda na veliki odmor so predvsem sijajno predstavo prikazali v obrambi, saj niso prejeli gola, z delnim izidom 4:0 pa si na polčasu priigrali štiri gole prednosti (13:9). Novomeščani v drugem polčasu niso popustili. V 42. minuti so si po golu Uroša Knavsa priigrali prednost osmih golov (20:12), lepega kapitala pa v nadaljevanju niso zapravili.

V dolenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Knavs z 12 in Blaž Nosan s šestimi goli, v koroški pa Rok Cvetko z osmimi in Uroš Štumpfl s petimi zadetki.

Zasedba iz Novega mesta bo v prihodnjem krogu gostila Koper.

IZJAVI PO TEKMI

Gašper Dobaj, rokometaš Slovenj Gradca: "Občutek je slab. Škoda, da smo si privoščili ta poraz. Upam, da nam teh točk v nadaljevanju ne bo žal. Želim si tudi, da smo se iz poraza nekaj naučili. Dvigniti moramo glave in iti v nov teden."

Mirko Skoko, trener Krke: "Končno nam je uspelo. Dve tekmi smo vodili ves čas, pa nas je na koncu zmanjkalo. Tokrat smo bili odločni, torej smo se nekaj naučili iz teh dveh porazov. Čestitam Slovenj Gradcu in jim želim srečo naprej. Čestitke mojim varovancem, pokazali so srce in pravo borbo. Moram povedati, da smo prišli zelo oslabljeni, manjkalo je šest rokometašev. Lahko rečemo, da smo imeli med 45. in 55. minuto znova psihološki zadržek, ampak smo zdržali v obrambi in na koncu uspeli zmagati."

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 5 5 0 0 165:142 10

2. Trimo Trebnje 5 4 0 1 156:116 8

3. Riko Ribnica 5 4 0 1 143:142 8

4. Gorenje Velenje 5 3 1 1 148:134 7

5. Krka 5 3 0 2 139:125 6

6. Urbanscape Loka 5 2 2 1 135:134 6

7. Jeruzalem Ormož 5 3 0 2 144:152 6

8. Slovenj Gradec 5 2 1 2 151:150 5

9. Maribor 4 1 1 2 104:115 3

10. Sviš Ivančna Gorica 5 0 3 2 130:148 3

11. Dobova 4 1 0 3 111:118 2

12. LL Grosist Slovan 5 0 2 3 137:149 2

13. Koper 5 0 1 4 140:150 1

14. Krško 5 0 1 4 128:156 1

