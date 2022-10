FOTO: Dolenjski odbojkarski derbi Novomeščanom

16.10.2022 | 10:50

Toni Travnik prebija trojni blok Novomeščanov.

Zlatko Pulko je k zmagi Krke prispeval 15 točk.

Žužemberk - Po dolgem času so si včeraj nasproti stali odbojkarji Žužemberka in Novega mesta, ki to sezono nastopajo v 1. B ligi. Krkaši so v gosteh upravičili vlogo favorita in zanesljivo s 3:0 dobili dolenjski odbojkarji derbi ter se tako še brez izgubljenega niza utrdili na vrhu lestvice. Žužemberčani so po treh tekmah na predzadnjem, sedmem mestu, odbojkarji Kostanjevice pa so še brez osvojene točke zadnji. Včeraj so z 0:3 izgubili v Mislinji.

Krka, ki cilja na preboj v 1. A-ligo, je v Žužemberku že od začetka pokazala, da jih zanima le zmaga. Po napakah domačih so hitro prišli do vodstva s 16:9 in zanesljivo dobili prvi niz (25:16). Tudi v drugem so povedli s 16:11, a so se jim Žužemberčani v končnici približali le na dve točki zaostanka (19:21), popoln preobrat pa jim ni uspel (20:25).

Tudi v tretjem nizu so imeli Novomeščani pobudo, bili raznovrstnejši v napadu in čvrsti v bloku, predvsem pa so naredili manj napak. Čeprav so povedli s 18:11, se borbeni Suhokranjci niso predali in so se v zaključku približali 18:21. Krkaši so ohranili zbranost in se veselili še tretje zmage v tej sezoni.

