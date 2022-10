Svet mladih Brežice odločal o projektih participativnega proračuna za mlade

16.10.2022 | 11:40

Fotografije s prvega zasedanja Sveta Mladih: Občina Brežice

Brežice - Občina Brežice je pridobila certifikat Mladim prijazna občina, katerega uradna podelitev sledi v novembru, v Evropskem letu mladih je sprejela Strategijo za mlade do leta 2030, ki so jo pomagali oblikovati mladi bodisi z reševanjem ankete ali pa v okviru delavnic za oblikovanje ciljev in ukrepov strategije, ob vsem tem pa je prišla tudi pobuda za delovanje Sveta mladih. Občina je tako mladim ponudila sodelovanje pri participativnem proračunu, ki je namenjen samo njim, in razpisala sedem tisoč evrov za mladinske projekte. Do 20. septembra so lahko mladi poslali svoje predloge projektov. Občina je prejela pet projektov za participativni proračun za mlade – AKCIJA MLADIH, nato pa je na prvem zasedanju Sveta mladih Brežice sledilo glasovanje o njihovi finančni podpori.

Članstvo v Svetu mladih je prostovoljno za brežiške občane s stalnim ali začasnim prebivališče v občini Brežice, stare od 13 do 30 let. Na prvem zasedanju Sveta mladih Brežice jih je sodelovalo 46.

Patricia Čular, direktorica občinske uprave, je mlade pozdravila in med drugim omenila, da bo občina s prihodnjim letom začela povečevati kapacitete stanovanj, ki bodo namenjena zgolj mladim.

Sodelujoči člani Sveta mladih Brežice so izglasovali tri projekte, ki bodo sofinancirani s pomočjo sredstev participativnega proračuna za mlade. To so: Športni turizem na Sotli (projekt v dveh fazah predvideva ureditev rečnega in obrečnega območja reke Sotle in razvoj vodnih športov na reki Sotli); Ulično delo in Escape room (ekipa mladi animatorjev, ki že aktivno deluje in izvaja aktivnosti za mlade, si želi prenesti pridobljene izkušnje iz ogleda dobrih praks (Mladi zmaji Ljubljana - ulično delo) in teambuildinga (Escape room) v Brežice) ter Kletka z utežmi (namen projekta je mladim omogočiti vadbo z utežmi za rekreacijo ali kot dopolnilna vadba za potrebe drugih športnih panoge).

M. K.

Galerija