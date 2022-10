Lokalne volitve na Kočevskem in Ribniškem - V Ribnici že vse jasno?

16.10.2022 | 14:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Kočevje/Ribnica - Večina zdajšnjih županov gre znova na volitve – V Velikih Laščah sedem kandidatov – Glasbenika v Kostelu – Ivan Benčina se po dveh mandatih poslavlja

Vse kaže, da zdajšnji ribniški župan Samo Pogorelc ne bo imel protikandidata na novembrskih lokalnih volitvah, obeta se mu celo podpora edine opozicijske stranke v občinskem svetu, SDS. V Kočevju je svojega kandidata razkrila samo stranka SD, v Kostelu pa se bosta v boj za prvega moža občine podala (nestrankarska) godca, Marjan Lisac (Dupljak) in nekdanji župan Valentin Južnič (Prifarski muzikanti).

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Ribnica

1. Samo Pogorelc 73,77%

2. Jože Levstek (SDS) 18,94%

3. Aleš Hoge (ZL-DSD) 4,42%

4. Irma Grbec (SD) 2,87%

Sodraški župan Blaž Milavec (SLS) naj tudi na tokratnih volitvah ne bi imel protikandidata, enako v Osilnici Alenka Kovač (Gibanje Svoboda), v Velikih Laščah pa naj bi imeli, reci in piši, kar sedem županskih kandidatov, med katerimi je tudi (nestrankarski) zdajšnji župan dr. Tadej Malovrh. Ivan Benčina, dva mandata župan občine Loški Potok, je že januarja napovedal, da ne bo kandidiral, in besedo še vedno drži.

Lista Sama Pogorelca za napredno Ribnico, ki ima kar 12 izmed 19 občinskih svetnikov, je v enem dnevu zbrala dovolj podpisov za vložitev liste kandidatov za člane občinskega sveta v vseh volilnih enotah, enako tudi za kandidaturo Pogorelca za drugi županski mandat. »Za nami je štiriletno obdobje enakomerne rasti občine na vseh področjih, letos z novimi pridobitvami v šolstvu in športu ter začetkom največjega projekta v tem mandatu, gradnje Medgeneracijskega centra na prostoru nekdanjega doma JLA oziroma stavbe Ideal. Če sem iskren, sem podporo pričakoval, a ne tolikšne,« pravi Pogorelc, ki je kot nestrankarski kandidat na prejšnjih volitvah s kar 70 odstotki glasov v prvem krogu premagal Jožeta Levstka (SDS), ki je občino vodil 12 let. Liste za člane občinskega sveta bodo vložile vse politične stranke in nestrankarska Lista mladih za Ribnico, ki bo prav tako podprla zdajšnjega župana.

Kaj pa Prebilič?

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Kočevje

1. dr. Vladimir Prebilič 70,81%

2. Janko Veber 19,11%

3. Luka Bubnjić (SDS) 4,67%

4. Alenka Jelenovič (SNS) 3,25%

5. Lucija Höferle (DeSUS) 2,17%

Občinski odbor Socialnih demokratov v Kočevju je pred desetimi dnevi razkril karte in kot županskega kandidata predstavil Petra Ješelnika. Stranka si bo prizadevala, da bo imela večji vpliv, v tem mandatu imajo le dva svetnika, tudi v občinskem svetu. Kot kandidat stranke SDS, ki je na aprilskih državnozborskih volitvah zbral največ glasov podpore za kandidatom Gibanja Svoboda, naj bi za župana kandidiral mag. Robert Tomazin, nekdanji direktor družbe Slovenski državni gozdovi. Zdajšnji župan dr. Vladimir Prebilič, ki je bil leta 2018 med štirimi kandidati tretjič prepričljivo kot nestrankarski kandidat izvoljen že v prvem krogu, je v tekmi za predsednika države, o njegovi morebitni županski kandidaturi pa je za zdaj vse tiho tudi v listi Moja Kočevska, ki je leta 2018 podprla Prebiliča in si v občinskem svetu zagotovila 16 od 24 svetnikov.

M. Glavonjić