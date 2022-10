Kmetje naj bi dobili svoj dizel; skrbi jih kakovost

16.10.2022 | 19:30

Po vladnem predlogu naj bi traktorje že prihodnje leto poganjal »kmetijski dizel«, ki bi bil zato obarvan, podobno kot je kurilno olje. (Foto: M. L. S.)

Med napovedanimi spremembami davčne zakonodaje je tudi drugačen način obračunavanja trošarin na gorivo za kmete – Predstavniki kmetov opozarjajo, da bi novo pogonsko gorivo lahko povzročalo okvare kmetijskih strojev

Ob napovedani davčni reformi je vlada septembra potrdila predloge novel petih davčnih zakonov, med njimi tudi zakona o trošarini, s katerim želijo omiliti posledice visokih cen energentov za kmetijski in gozdarski sektor. Predlagana sprememba prinaša drugačen način obračunavanja trošarin na gorivo za kmete, veljati naj bi začela z januarjem prihodnje leto, po njej pa naj bi kmetje dobili tudi svoj »kmetijski dizel«, ki bi bil zato obarvan, podobno kot je kurilno olje.

Po predlogu spremembe zakona o trošarini bi se s 1. januarjem 2023 pravica do vračila trošarine na goriva za kmetijstvo in gozdarstvo, po kateri kmetje za traktorje in kmetijske stroje na črpalkah kupujejo navaden dizel, na podlagi zahtevkov, ki jih vložijo enkrat na leto, pa dobijo z zamikom povrnjenih 70 odstotkov trošarine za dizelsko gorivo, nadomestila s pravico do nakupa davčno označenega dizelskega goriva za pogon kmetijske mehanizacije, s čimer bi bili kmetje že ob nakupu goriva oproščeni plačila trošarine oz. bi za gorivo plačali nižjo ceno. Trošarina bi bila po novem v višini trošarine za plinsko olje za ogrevanje, kar pomeni, da bi bila obveznost plačila trošarine za nakup goriva za kmetijstvo in gozdarstvo manjša, kot je v veljavnem sistemu. Trošarina za plinsko olje za ogrevanje namreč znaša 24 odst. trošarine za dizelsko gorivo, v veljavnem sistemu pa kmetje po uveljavljanju vračila trošarine plačajo 30 odst. trošarine za dizelsko gorivo.

KMETIJSKI DIZEL IN POMISLEKI

Kmetijski dizel bi bil zato obarvan, ob nakupu bi se morali kmetje identificirati, prodajalci pa bi pri finančni upravi preverili, ali so kupci do njega upravičeni. Ta sistem bi veljal za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki letno porabijo vsaj 540 litrov goriva za kmetijska zemljišča, 150 litrov za gozdna zemljišča ali imajo vsaj 41 čebeljih panjev, ki jih prevažajo s prirejenimi vozili.

Predstavniki kmetov, tako Sindikata kmetov Slovenije, ki ga vodi Anton Medved, kot Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki ji predseduje Roman Žveglič, pozdravljajo pripravljenost za poenostavitev sistema povračila trošarin in zmanjšanje administracije, imajo pa glede predlagane uporabe obarvanega goriva za pogon kmetijske mehanizacije nekatere pomisleke. Prvi zadeva dejstvo, da kmetijski dizel, ki bi ga sicer kmetje lahko tudi naročili na dom, ne bi bil na voljo na vseh prodajnih mestih. Po podatkih Ministrstva za finance, ki je pred nedavnim predstavilo nov predlog novele zakona o trošarinah, bi ga namreč točili na približno 200 bencinskih servisih, kmetom pa bi se zato, kot opozarjajo njihovi predstavniki, lahko podaljšala pot do prodajnega mesta za napolnitev rezervoarja tudi za več deset kilometrov. Še bolj kot to, kar sicer tudi vzbuja dvome glede smiselnosti uporabe kmetijskega dizla, pa kmete skrbi, kakšna bo kakovost obarvanega dizla.

SKRBI JIH, KAKŠNA BO KAKOVOST

Kot pravijo v obeh organizacijah kmetov, se kmetje bojijo, da bo kmetijski dizel slabše kakovosti in da se jim bodo zato kvarili stroji. Njihov strah temelji, kot pojasnjujejo, na izkušnjah iz Hrvaške, kjer so kmetje in ribiči upravičeni do »plavega dizla«, katerega cena je regulirana nižje od navadnega dizla in bencina, upravičenci pa imajo posebne kartice, na katerih je označena kvota goriva, ki jim pripada. To gorivo je namreč, kot pravijo predstavniki kmetijskih organizacij, slabše kakovosti. Po njihovih navedbah se »plavi dizel« v novih strojih ne sme uporabljati, saj proizvajalci kmetijske mehanizacije ob njegovi uporabi ne zagotavljajo garancije.

ZAKAJ SPLOH SPREMINJATI

Da imamo že kar nekaj mehanizacij, ki so tehnično zelo dovršene in potrebujejo najvišjo kakovost goriva, potrjuje kmetijski svetovalec KGZS v Zavodu Novo mesto Martin Mavsar, ki pa hkrati poudarja, da »plavega dizla« na Hrvaškem ne pozna in da kot strokovni delavec v kmetijstvu tudi še ne ve ničesar o tem, kakšen naj bi bil obarvani dizel pri nas. Sliši pa na terenu, da naj bi bilo to malo boljše kurilno olje, in če bo tako, se utegne zgoditi, kot pravi, da bodo kmetje res imeli težave s stroji.

S spremembo zakona o trošarini namerava vlada spremeniti sistem, po katerem so lahko kmetje dobili povrnjenih 70 odstotkov trošarine na dizelsko gorivo, ki ga potrebujejo za delo, Mavsar pa se sprašuje, zakaj je to sploh potrebno. »Do zdaj smo imeli zadeve najbolje rešene. 20 let smo imeli povrnitev trošarine. Vse leto smo kupovali, na koncu zbrali račune – zadnji dve ali tri leta se je celo podaljšal rok za oddajo vloge za povrnitev trošarine do konca junija. Imeli smo enako kakovostno gorivo kot avtomobili in kamioni. Kmetje nismo bili drugorazredni,« pravi. Po njegovem mnenju je škoda menjati sistem, ki deluje, ker bi se ga lahko zelo preprosto dodelalo. Če želi vlada kmetom pomagati, bi lahko denimo še znižala trošarine. »Črpalkarji bi imeli tako manj sitnosti,« pravi in dodaja, da ga zanima, kako se bo lahko v manjših krajih zagotovilo še eno odjemno mesto za kmetijsko mehanizacijo.

DRUGAČNE REŠITVE

»Veliko se govori, ni pa še nič uradno,« pravi Mavsar in dodaja, da se še ne ve, ali bo predlog sploh zaživel oz. kakšen bo ta po usklajevanjih. Sindikat kmetov Slovenije bo denimo v postopku sprejemanja zakona predlagal drugačno rešitev, in sicer da bi kmetje kupovali običajen dizel, imeli pa bi posebne kartice, na katere bi januarja prejeli dobroimetje, ki bi določalo, koliko litrov goriva lahko glede na svojo dejavnost in velikost posestva natočijo po ceni, znižani za trošarino. Pri tem si želijo še višjega, 100-odstotnega nadomestila trošarine, predlagali pa bodo tudi, da bi cenejše gorivo lahko kupovali tudi tisti z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in da bi ga lahko uporabljali tudi za poltovorna in dostavna vozila, s katerimi na primer vozijo pridelke na tržnico. Na KGZS, kjer sicer menijo, da bodo imeli s predlagano vladno spremembo tako kmetje kot državni uradniki manj dela, pa opozarjajo, tako kot na sindikatu, da bi morali cenejše gorivo kmetje dobiti tudi za tako imenovane dvoriščne stroje, česar davčna sprememba ne predvideva. Če bo kmetijski dizel uveden, pa bodo, kot pravijo, od prodajalcev goriva zahtevali, da bo ustrezal tudi zahtevam najsodobnejših kmetijskih strojev.

Mojca Leskovšek Svete