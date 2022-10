FOTO: Šentlovrenški gasilci ponosni na nov gasilski dom

16.10.2022 | 16:30

Z leve proti desni: predsednik PGD Šentlovrenc Franci Lavriha, predsednik gradbenega odbora Blaž Ovnik in poveljnik šentlovrenških gasilcev Anže Razdrh

Star gasilski dom v središču Šentlovrenca

Nov gasilski dom v Dolenjih Praprečah

Včerajšnja slovesnost se je začela z gasilsko povorko od starega do novega gasilskega doma.

Šentlovrenc, Dolenje Prapreče - Za šentlovrenške gasilce je bil včeraj zgodovinski dan, saj so namenu predali nov gasilski dom v Dolenjih Praprečah. »Zelo sem srečen in ponosen na vse, ki so kakorkoli prispevali k uresničitvi tega projekta. To je velika pridobitev za nas gasilce, nenazadnje pa tudi za vse krajane Krajevne skupnosti Šentlovrenc,« je povedal predsednik PGD Šentlovrenc Franci Lavriha.

Za gradnjo novega doma so se odločili po tehtnem premisleku, saj bi obstoječi gasilski dom v središču Šentlovrenca potreboval celovito prenovo. Dotrajan je, predvsem pa jih je zavoljo prostorske stiske za gasilska vozila oviral pri razvoju na operativnem področju. »Ponudila se nam je priložnost odkupa parcele v sosednji vasi, kar smo zgrabili z obema rokama ter si tako zadali ogromno nalogo. Pred pričetkom gradnje smo stari gasilski dom prodali z dogovorom, da ga lahko uporabljamo do leta 2023. Prodaja nam je omogočila stabilen začetek gradnje. Za delo smo poprijeli v najbolj negotovih časih zadnjih let, saj nas je epidemija omejevala na vsakem koraku. Tudi mi smo morali spretno krmariti skozi to obdobje in kot kaže uspešno,« je dejal predsednik osemčlanskega gradbenega odbora Blaž Ovnik.

Nov gasilski dom, dimenzij 18 x 12 m, je zasnovan po sodobnih standardih. V spodnji etaži je sejna soba za 70 ljudi, dve stranišči, od tega je eno prilagojeno invalidom, kuhinja, shramba, kurilnica s toplotno črpalko, manjša garaža za shranjevanje opreme, pa tudi manjša sejna soba za potrebe KS Šentlovrenc, ki do zdaj ni imela primernih prostorov.

V zgodnji etaži pa sta dve garaži, tako da bodo gasilci imeli hiter dostop na cesto, operativna soba, sušilnica in pralnica, stranišče, spredaj je vitrina, v kateri je muzejska zbirka starih predmetov društva. »Simbol gasilskih domov je stolp, ki smo ga ohranili tudi v tem domu. Želja je, da ta objekt ni le prostor gasilcev, temveč tudi ostalih krajanov. Mansardni del, ki zaenkrat še nima funkcije, ima velik potencial, saj gre za 200 kvadratnih metrov odprtega prostora,« je še dodal Ovnik, ki je ponosen na celoten gradbeni odbor, s katerim so zelo dobro sodelovali med gradnjo doma.

Gradnja novega doma je bila za gasilce velik finančni zalogaj. Celotna naložba znaša okoli 450.000 evrov, šentlovrenški gasilci ob tem poudarjajo, da jim brez pomoči Gasilske zveze Trebnje, občine z županom Alojzijem Kastelicem na čelu, lokalnih podjetnikov, ki imajo posluh zanje, in tudi krajanov ne bi uspelo.

PGD Šentlovrenc, ki je leta 2020 praznoval 85-letnico delovanja, ima okrog 80 članov, od tega 16 operativnih. V voznem parku sta dve vozili – osnovno vozilo za gašenje in reševanje GV-1 in vozilo s cisterno GVC 16/50. Slednje je po besedah poveljnika Anžeta Razdrha že precej dotrajano, zato ga v prihodnje želijo zamenjati z boljšim in modernejšim vozilom.

Včerajšnje slovesnosti so se med drugim udeležili tudi trebanjski župan Alojzij Kastelic, predsednik GZ Trebnje Peter Jarc, podpredsednik GZ Slovenije Jože Derlink, poveljnik Gasilske regije Dolenjske Martin Lužar in predsednik KS Šentlovrenc Tomaž Špendal. Vsi so šentlovrenškim gasilcem čestitali za nov gasilski dom in jim zaželeli, da jim bo dolgo služil namenu.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija