V požaru v podjetju več 10.000 € škode; iskrenje na lokomotivi; mina v vodnjaku

16.10.2022 | 18:20

Več deset tisočakov škode v petkovem nočnem požaru (Fto: GE Ribnica)

V požaru, ki je v noči na soboto izbruhnil v podjetju na območju Ribnice (o njem smo s fotografijami že poročali), je nastalo za več 10.000 evrov materialne škode. Po doslej znanih podatkih je zagorelo v delu proizvodnega obrata, v katerem obdelujejo lesne izdelke. Del objekta je pogorel v celoti, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Policisti, ki so bili o požaru obveščeni v petek nekaj po 23. uri, so opravili ogled požarišča, pri tem pa niso zaznali znakov, da bi bil požar posledica kaznivega dejanja.

O vseh ugotovljenih okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali pri ljubljanski policijski upravi.

Iskrenje na lokomotivi

Danes ob 9.48 se je na železniški progi pri Rigoncah, občina Brežice, zaradi okvare iskrilo na stoječi lokomotivi. Posredovali so gasilci PGD Veliki Obrež, Rigonce in Mihalovec. Zavarovali so kraj ter pregledali in prezračili lokomotivo.

Vojni ostanki v vodnjaku

Davi ob 5.02 je v naselju Stražnji Vrh, občina Črnomelj, v vodnjaku občan našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so na varnem kraju uničili minometno mino kalibra 81mm in 47 kosov protipehotnega streliva. Najdbe so Italijanske izdelave, ostanek obdobja 2. svetovne vojne.

M. K.