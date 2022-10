Obnovili spomenik svobode

17.10.2022 | 08:40

Obnovljeni spomenik svobode (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Ravno v času praznika občine Kočevje se je končala obnova spomenika svobode v središču mesta. Zob časa je namreč že dodobra načel dele kamna, fuge in napise. Spomenik so obnovili v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, dela pa je izvajalo Kamnoseštvo Erjavec.

Spomenik svobode simbolizira osvobodilni boj, graditev oblasti in svobodo. Postavljen je bil leta 1953, na mestu, kjer je stala trdnjava Auerspergov. Idejni projekt je zasnoval akademski slikar Zoran Didek. Osrednja skulptura je delo akademskega kiparja Božidarja Pengova. Stranske skulpture so izdelali akademski kiparji: Lojze Lavrič (Mati s kurirčkom), Marjan Keršič (Borec s puško) in Stane Keržič (Bombašica).

Na spomeniku je z zapisom obeleženo zasedanje zbora odposlancev med 1. in 3. oktobrom 1943 in Cankarjev citat "Narod si bo pisal sodbo sam, ne frak mu je ne bo in ne talar", ob tem še spominjajo na kočevski občini.

M. K.