FOTO: Dva trčila; eden na bok; padel tudi motorist

17.10.2022 | 07:00

Foto: PGD Sevnica

Trk v Žužemberku (Foto: PGD Žužemberk)

Včeraj ob 18.56 se je pri kraju Čanje, občina Sevnica, osebno vozilo prevrnilo na bok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznika iz vozila, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi, odklopili akumulator in počistili razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega prepeljali v SB Brežice.

Padel motorist

Ob 17.30 se je na regionalni cesti izven naselja Orešje nad Sevnico pri padcu z motociklom poškodoval motorist. Gasilci PGD Sevnica zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanca. Reševalci NMP so ga prepeljali v SB Brežice.

Trk v Žužemberku

Včeraj ob 18.08 sta v ulici Grajski trg v Žužemberku trčili dve osebni vozili. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč poškodovani osebi in usmerjali promet do prihoda policistov. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno osebo pregledali na kraju. Nadaljnje zdravstvene oskrbe ni potrebovala.

Goreli odpadki

Ob 21.46 so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, goreli odpadki. Manjši požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Dimniški požar

Ob 17.16 so v ulici Trata v Kočevju zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar in odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, KZ Skladišče- Gostilna.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRAD;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJENICE, izvod 2.DOLINA

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Jesenice Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Sveti Rok;

- od 8:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Cikava, nizkonapetostno omrežje – Cikava.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brvi, nizkonapetostno omrežje Piroški vrh zgoraj med 11. in 13. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Krška vas, nizkonapetostno omrežje Prah med 8.30 in 10.30 uro.

M. K.