Odbojkarsko obarvana sobota Novomeščank

17.10.2022 | 08:30

Članska ekipa TPV Volley NM se je to soboto podala na težko gostovanje v Ljubljano, k ekipi Vitala. Na pot so se igralke odpravile z veliko mero optimizma, kljub odsotnosti obolele Tadeje Žarn ter odsotne Eme Menger, ki sta veliko prispevali k zmagi na nedeljski tekmi 2. kroga 1.B odbojkarske lige proti Prevaljam. Prav toliko kot jim je nedeljska zmaga vlila optimizma, jim je četrtkova zmaga v pokalu Slovenije proti Calcitu 2 vlila samozavesti, da še v tretjo tekmo v tednu dni vstopijo z zmagovalno miselnostjo.

Prva dva niza sta kazala povsem drugačno podobo Novomeščank, kot so jo kazale na zadnjih dveh tekmah v Novem mestu. Začetek in večino prvega seta so tempo narekovale igralke Vitala. V zaključku so se sicer Novomeščanke vrnile, izenačile rezultat na 19. točki, vendar Katarina Bulc ni dovolila preobrata in z odličnimi servisi ter napadi pokopala upe TPV-jevk, ki so prvi set izgubile z rezultatom 23:25. Podobno kot prvi se je odvijal tudi drugi set, v katerem je blestela Nina Svetina. Ljubljančanke so zaigrale še bolje in drugi set dobile brez težav z rezultatom 25:16. V tretjem setu je trener novomeških odbojkaric Krešimir Perič spremenil začetno postavo in na igrišče poslal Kajo Šolo, Laro Bošesko ter Nino Bregar. TPV-jevke so na igrišču vzpostavile ravnotežje, kmalu po začetku tretjega seta prešle v vodstvo in ga varno in zanesljivo dobile z rezultatom 25:16. Začetek četrtega seta je bil zelo izenačen. Ob odlično organizirani igri novomeške podajalke Kaje Šole so se igralke TPV Volleya razigrale in nasprotnicam pobegnile na 6. točk razlike 17:11. Ljubljančanke so se sicer v zaključku četrtega seta vrnile, vendar so Novomeščanke z bolj zbrano igro ter odličnimi servisi set zaključile z 25:21. Odločilni peti set se je začel po željah novomeških odbojkaric, ki so ob menjavi strani vodile z 8:5. TPV-jevke so z zbrano igro in odličnimi servisi Kaje Šole, ki je v zaključku petega seta pristavila še dva asa, pripravile pravi preobrat, peti set dobile z rezultatom 15:9 in se veselile še tretje zaporedne zmage v zadnjem tednu dni.

Uspešne tudi starejše deklice

V dopoldanskih urah pa so nas razveselile starejše deklice, ki so na domačih tleh v dvorani osnovne šole Bršljin odigrale 2. krog kvalifikacij za 1. ligo. Mlade TPV-jevke so gostile ekipe Prochrom Bled ter ŽOK Triglav in z zares odlično odigranim turnirjem pometle z vso konkurenco. V obe tekmi so Novomeščanke vstopile maksimalno zbrano in pogumno. Pogum in zbranost pa so v zelo izenačeni in napeti tekmi proti ekipi ŽOK Triglav nadgradile s fantastično energijo in borbenostjo, kar je bilo na koncu dovolj za veselje in zmago na turnirju.

Z dvema zmagama so si starejše deklice TVP Volley NM zagotovile minimalno dodatni kvalifikacijski turnir, vsi v klubu pa verjamejo, da si bodo mlade Novomeščanke igranje v 1. ligi zagotovile že v zadnjem krogu kvalifikacij.

Za TPV Volley NM so igrale: Adrović, Štukelj, Darovic, Vidic, Kosiček (C), Nose, Gruden, Jerič, Kokalj, Zagorc, Kapuran, Zorec (L), Muren (L).

G. J.

Foto: TPV Volley