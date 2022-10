Na Mirni 55 let nogometa; obeležili tudi obletnico smrti Nejca Erazma

17.10.2022 | 10:30

Tekma U11 (Foto: Gabrijel Platiše)

Tekma veteranov (Foto: Igor Kašič)

Turnir U9 (Foto: Igor Kašič)

Bepop z Evo Erazem (Foto: Lapego)

Mirna - Športni park Mirna je bil v soboto nogometno-glasbeno obarvan. Nogometni klub Mirna je namreč obeležil 55-letnico delovanja z živahnim celodnevnim dogajanjem, ki je, kot sporočajo z Mirne, pritegnilo različne generacije.

Mirnski nogometni klub je tako športni ekipni klub z najdaljšo tradicijo delovanja v Temeniški in Mirnski dolini. »Da se je nogomet na Mirni ohranil 55 let, sta dva razloga: eden je ta, da je nogomet popularen šport v svetovnem merilu, drugi pa je v ljudeh, ki so v vseh teh letih delovali v klubu in pripomogli, da je lahko rasel. Sedaj imamo v načrtu izboljšati organizacijo, privabiti čim več otrok, velik izziv pa predstavlja sestava članskega moštva za naslednjo sezono,« pravi Igor Kašič, ki je letos prevzel vodenje kluba.

Mirnski nogometni upi – v štirih mlajših selekcijah jih je skoraj 90 – lahko trenirajo na osrednjem velikem nogometnem igrišču, na enem od treh pomožnih ali pa na igrišču z umetno travo. Občina Mirna namreč načrtno ureja športno infrastrukturo in ostale površine za rekreacijo, saj je tovrstna infrastruktura pomembna za kakovostno preživljanje prostega časa vseh generacij. »Brez kvalitetne športne infrastrukture ni športa in nogometnega kluba kot takega ne more biti brez nogometnih igrišč. Občina Mirna bo še naprej skrbela za vsa igrišča. Me pa veseli, da danes nogometaši, ko praznujejo 55 let, zadovoljno uporabljajo vse športne površine in skrbijo za kvaliteto samih igrišč,« pravi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Sobota je bila najprej v znamenju nogometnih tekem na velikem nogometnem igrišču, osrednji prireditvi ob jubileju pa je sledil večerni koncert. Praznovanje jubileja je bilo zaznamovano tudi z 20-letnico smrti najmlajšega člana skupine Bepop, ki je bil doma z Mirne, takrat šele 17-letnega Nejca Erazma. Na osrednji prireditvi, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, je tako nastopil saksofonist Simon Širec, pevkam v zasedbi Bepop pa se je na odru pridružila tudi Nejčeva sestra Eva in skupaj z njimi zapela. Sledil je še rock žur s skupino Korozija.

M. K.

Zvočni zapisi Igor Kašič Igor Kašič Dušan Skerbiš Dušan Skerbiš

Galerija